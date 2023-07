Milan, ufficiale il rinnovo di Mirante: il comunicato

Antonio Mirante ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con l’AC Milan. Lo ha comunicato il club rossonero con una nota sul proprio sito

Come preannunciato nel corso di queste settimane, Antonio Mirante ha rinnovato il suo contratto col club rossonero, e passerà dunque anche la prossima stagione alla corte di Stefano Pioli. Il portiere classe 1983 andrà ancora ad occupare il terzo nella gerarchia della porta della squadra rossonera, preceduto nelle scelte dal nuovo arrivato Marco Sportiello.

Il rinnovo di Mirante è stato ufficializzato dal Milan sul suo sito. Questo il testo della nota del club:

AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Antonio Mirante fino al 30 giugno 2024

Rinnovo annuale dunque per l’ex Roma. La sua presenza in rosa sarà importantissima per il fattore italianità. Il Milan avrà così ben due portieri azzurri, il che sarà molto d’aiuto nella compilazione delle liste UEFA. Ma non soltanto. Mirante rappresenta comunque un elemento di esperienza e affidabilità, che potrà fare il suo dovere all’interno dello spogliatoio rossonero.

445 presenze in carriera, con 136 clean sheet. Può dire ancora la sua il 39enne al Milan. Le esperienza più importanti le ha avute con le maglie di Sampdoria e Roma. Ora potrà godersi il suo ultimo anno in un club ambizioso come quello rossonero, con il quale si è laureato Campione d’Italia nella stagione 2021/2022.