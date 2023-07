Morata-Milan, l’annuncio a sorpresa: tifosi spiazzati

Il presidente ha fatto delle dichiarazioni inaspettate che vanno contro le ultime notizie: i tifosi ora sono meno entusiasti

Sono ore davvero calde per il mercato in casa Milan, con la società che sta lavorando intensamente soprattutto in entrata per rinforzare la rosa con innesti importanti. Il club rossonero ha in mente gli obiettivi per completare la squadra da mettere a disposizione di Stefano Pioli.

Prima Loftus-Cheek, poi Luka Romero, e adesso c’è chi da per fatto il colpo Christian Pulisic, ancora dal Chelsea. Dopo aver rinforzato il centrocampo (che comunque andrà completato) e l’esterno d’attacco, il Diavolo sa che c’è da risolvere anche la questione relativa all’attaccante. Il Diavolo ha bisogno di un’alternativa di livello a Olivier Giroud, che garantisca il giusto numero di reti e che non faccia rimpiangere troppo il francese quando non è in campo.

Divock Origi ha deluso in questa stagione d’esordio con la maglia rossonera, sia per il magro bottino di due gol che per i tanti problemi fisici che gli hanno impedito di farsi trovare pronto quando ce ne era necessità. Una partenza del belga ex Liverpool a questo punto è molto probabile. I nomi in cima alla lista di Furlani e Moncada al momento sono due: Boulaye Dia e Alvaro Morata.

Atletico Madrid, il presidente Cerezo spegne gli entusiasmi

Quest’ultima sembra però essere in pole e ieri sera Gianluca Di Marzio ha confermato la trattativa, spiegando che ci sono contatti in corsa e un’offerta di quattro anni al giocatore fatta dal Milan, un anno in più rispetto alla scadenza attuale con l’Atletico Madrid.

Lo spagnolo piace e rappresenta una soluzione molto gradita anche al tecnico, sia per l’esperienza internazionale che per la conoscenza del calcio italiano. Il costo del cartellino non è poi altissimo perché si aggira sui 20 milioni. A spegnere gli entusiasmi ci ha pensato però il presidente del Real Madrid, Enrique Cerezo, intervistato dall’emittente radiofonica spagnolo COPE.

Il patron dei Colchoneros ha affermato: “Non abbiamo notizie sulla situazione futura di Morata, ma mi sorprende. Non credo che andrà in Italia“. Una dichiarazione che sorprende viste le ultime che stanno circolando sull’interesse del Diavolo e sulla trattativa, ma che comunque non rappresenta di certo una chiusura definitiva. Un’alternativa il Milan comunque ce l’ha ed è Gianluca Scamacca.