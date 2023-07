Pulisic al Milan, accordo totale col Chelsea: visite mediche in programma

Fabrizio Romano riporta novità di mercato fondamentali sul Milan. L’accordo è adesso totale col fuoriclasse americano. Tutti i dettagli

Conferme su conferme. L’ultima, quella finale, ci arriva da Fabrizio Romano, che ha riportato dell’accordo totale tra il Milan e il Chelsea per il trasferimento di Christian Pulisic. Lo statunitense sarà al 100% un nuovo giocatore rossonero. Decisiva è stata l’ultima offerta al rialzo del Milan, che gli inglesi hanno accettato nella giornata di oggi. Nessun dubbio, invece, sulla volontà del giocatore.

Il Diavolo e Pulisic hanno concordato settimane fa gli aspetti personali. L’ex Dortmund dovrebbe legarsi al Milan con un contratto di quattro anni, e dunque in scadenza nel 2027. Lo stipendio che verrà a guadagnarsi a Milano sarà uno dei più alti di tutta la rosa. E’ prevista una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro. Fabrizio Romano, su Twitter, conclude affermando che adesso sono in programma le visite mediche di Christian a Milano.

La sensazione è che il talento della trequarti possa arrivare in Italia ad inizio settimana prossima, magari già lunedì, e svolgere il consueto iter prima della firma sul nuovo contratto. Ebbene, Stefano Pioli voleva il suo jolly offensivo già il 10 luglio a Milanello, per cominciare sin da subito il processo di ambientamento sociale e tecnico-tattico. Più probabile che Pulisic cominci il lavoro pre-stagionale qualche giorno dopo, ma pur sempre in tempo per adattarsi al nuovo ambiente con anticipo.

In queste ore concitate ci si chiede con una certa insistenza quale ruolo avrà Christian Pulisic al Milan. La maggioranza non ha dubbi che l’americano arrivi a Milanello con l’obiettivo di occupare la posizione di trequartista dietro la punta, quella che sta tanto a cuore a Pioli e nella quale, purtroppo, Charles De Ketelaere si è rivelato un fallimento. In quel ruolo centrale, Pulisic avrebbe il modo di mettere in mostra le sue migliori qualità come il dribbling, l’intelligenza di legare il gioco, i passaggi chiave.

Non dimentichiamo, però, che Christian sa muoversi altrettanto bene da ala d’attacco. Più sulla sinistra. Dunque, potrebbe, in alcune occasioni, andare a fare la riserva di Rafael Leao. Magari quando Pioli opta per il 4-3-3 e il portoghese ha bisogno di rifiatare. Al momento solo ipotesi. Non ci resta che attendere il vero sbarco di Pulisic a Milano per capire tutto meglio. Ci saranno le amichevoli in USA, suo paese d’origine, per cominciare a conoscere lui e le mosse di Pioli.

Christian Pulisic to AC Milan, here we go! Deal in place between clubs as Chelsea accepted conditions of final bid. 🔴⚫️🇺🇸 #ACMilan

Personal terms agreed weeks ago as the player only wanted Milan — pushing for this new chapter.

Medical/travel being scheduled. pic.twitter.com/E49z8U4dVB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023