Calciomercato Milan, Chukwueze si complica? Già pronta l’alternativa

Il Milan ha già un piano per rinforzare la fascia destra. Il nigeriano del Villarreal è la prima scelta, ma è pronta anche un’alternativa.

Il calciomercato in entrata del Milan finalmente sta entrando nel vivo. In queste ore il club rossonero dovrebbe chiudere le trattative ed accogliere in città due colpacci internazionali, come Christian Pulisic per la trequarti e Tijjani Reijnders per la mediana.

Ma non finisce sicuramente qui. Il Milan di Stefano Pioli ha bisogno di altri rinforzi: si parla di almeno un altro centrocampista centrale e soprattutto di un esterno offensivo a destra, ruolo dove urge un miglioramento. Nell’ultima stagione in quel ruolo si sono alternati Diaz, Messias e Saelemaekers ma senza grossi risultati.

Il profilo ideale è quello di Samuel Chukwueze, ala destra nigeriana del Villarreal. Il classe ’99 è un profilo giovane e tendenzialmente in linea con il progetto RedBird, ma ha anche l’esperienza internazionale necessaria per imporsi immediatamente in maglia Milan. La trattativa è in corso ma ci vorrà ancora un po’ per capire la fattibilità reale dell’operazione.

Non solo Chukwueze: il Milan ha bloccato l’esterno danese

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, non sarà facile per il Milan chiudere in poco tempo l’affare Chukwueze. In primis per i costi, visto che il Villarreal valuta il proprio calciatore sopra i 30 milioni, mentre i rossoneri non vorrebbero spendere più di 20-25 milioni di euro per ingaggiarlo. Senza parlare dello status di extracomunitario del calciatore nigeriano: un suo innesto chiuderebbe di fatto la possibilità per il Milan di prendere un altro elemento senza passaporto UE.

Ecco perché il Milan tiene aperta una porta per l’alternativa ideale. Il talent scout Geoffrey Moncada ha messo gli occhi da tempo su un altro esterno offensivo destro, di piede mancino, che si è fatto ben notare nell’ultima stagione, anche in Conference League. Parliamo di Gustav Isaksen, giovane talento danese.

Il classe 2001, in forza al Midtjylland, ha tutte le caratteristiche per far bene nel Milan di Pioli. Qualità ideali per giocare da ala destra nel 4-2-3-1 del tecnico rossonero, piedi educatissimi e capacità naturale nel saltare l’uomo e accentrarsi verso la porta avversaria.

Isaksen rispetto a Chukwueze è profilo meno esperto e rinomato, ma decisamente più prendibile. Infatti è danese (dunque comunitario) e viene valutato non oltre i 12-15 milioni di euro dal proprio club. Il Milan lo avrebbe già bloccato, ovviamente in attesa di capire se potrà andare fino in fondo con il nigeriano del Villarreal o se sarà costretto a cambiare obiettivo.