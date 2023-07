Dal Bayern Monaco al Milan: doppio colpo possibile

Due calciatori del Bayern Monaco sono stati proposti al Milan: ci saranno delle trattative a breve?

Il club rossonero è molto attivo sul calciomercato in entrata e ha praticamente chiuso l’acquisto di Christian Pulisic. Dopo Ruben Loftus-Cheek, un altro rinforzo proveniente dal Chelsea. L’americano porta tanta qualità e anche duttilità tattica, visto che nel 4-2-3-1 può giocare in tutti i ruoli nel tridente offensivo.

Il Milan ha ancora diversi innesti da prendere. Sicuramente ingaggerà altri due centrocampisti e, tal proposito, sta cercando di chiudere l’accordo con l’AZ Alkmaar per Tijjani Reijnders. L’olandese è uno degli obiettivi noti e sembra che la distanza tra le parti si stia riducendo. C’è la possibilità di arrivare alla fumata bianca in questi giorni.

Calciomercato Milan, proposti due calciatori del Bayern Monaco

Per il centrocampo si parla molto anche di Yunus Musah del Valencia, ma la trattativa non sta ancora decollando. Il club spagnolo valuta il giocatore circa 25 milioni di euro, mentre il Milan non vorrebbe andare oltre i 18-20 milioni, bonus compresi.

Secondo quanto rivelato a CaughtOffside da Christian Falk, giornalista del quotidiano tedesco Bild, ci sono due calciatori del Bayern Monaco che sono stati proposti al Milan: uno è Rayan Gravenberch e l’altro è Noussair Mazraoui.

Il primo è un centrocampista ed è reduce da una stagione in cui non ha avuto lo spazio che immaginava. Per questo vorrebbe lasciare la Baviera e trasferirsi in una squadra in cui giocare con continuità. Vuole essere al centro di un progetto e un passaggio al Milan potrebbe intrigarlo. Nei giorni scorsi è emerso che il Bayern Monaco vorrebbe almeno 30 milioni per la sua cessione.

Gravenberch sarebbe un’ottima aggiunta per la mediana di Pioli. All’Ajax era un talento molto promettente e poi in Germania non è riuscito a emergere, però le qualità restano e il potenziale è di quelli notevoli.

Rispetto a lui, Mazraoui è un terzino destro che a volte è stato impiegato anche a sinistra e a centrocampo. Ha 25 anni ed è un nazionale marocchino, ma possiede anche il passaporto olandese. Al Bayern Monaco non è un titolarissimo ed è aperto a valutare offerte per un trasferimento altrove.

Difficilmente il Milan può essere interessato all’altro ex Ajax, visto che il suo prezzo si aggira sui 20 milioni e l’investimento su un terzino non rientra tra le priorità al momento.