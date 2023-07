Il Milan vende Messias: incasso da dieci milioni

Il club rossonero è vicino alla cessione di Junior Messias. Il calciatore si prepara così a lasciare il club rossonero dopo sole due stagioni

L’avventura di Junior Messias con la maglia del Milan è davvero agli sgoccioli. L’esterno destro è vicino all’approdo al Torino di Ivan Juric.

Secondo quanto riportato da Repubblica.it, i due club sono in trattativa per il brasiliano e le parti non sarebbero così lontane da trovare un accordo: come si può leggere sul portale, Urbano Cairo sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta da ben otto milioni di euro. Un’offerta non lontana dalla richiesta del Milan, che sarebbe di dieci milioni.

La storia di Messias in rossonero, arrivato dal Crotone, due estati fa, potrebbe dunque concludere a breve per davvero. Nel corso dell’ultima stagione il brasiliano ha disputato ben trentasei partite, tra Serie A, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia, per un totale di oltre 1900 minuti. Le reti realizzate sono state sei, oltre due assist. Da ricordare, ovviamente, quella in Champions League contro il Salisburgo.

Ma la più importante è stata quella dello scorso anno, quando decise il match contro l’Atletico Madrid, permettendo al Milan di sognare l’accesso agli ottavi di finale della competizione europea più prestigiosa. Sogno che poi si è infranto, come è noto, con il ko interno contro il Liverpool. Anche la scorsa stagione furono, comunque sei i centri del brasiliano.

Addio Messias: il Milan cambia pelle sulla destra

Il Milan è davvero pronto a cambiare pelle. I tifosi che ormai da anni sognano un esterno destro di livello verranno accontentati. Nelle ultime sessioni di mercato, il sogno è stato Hakim Ziyech.

Alla fine, però, Stefano Pioli è stato costretto, anche nel corso dell’ultima stagione, ad affidarsi ad uno tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias. In realtà, ci sono state delle occasioni, in cui al belga e al brasiliano, sono rimasti fuori, con Pioli che ha preferito puntare su Brahim Diaz.

La prossima stagione tutto cambierà: il Milan, come è noto, ha chiuso per Christian Pulisic. Si aspetta solo il suo sbarco a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi anni. L’americano può giocare sia a destra che a sinistra, oltre che centrale. Oltre all’ex Borussia Dortmund, il Milan, però, è pronto ad acquistare un altro giocatore di fascia e il sogno è rappresentato da Chukwueze.