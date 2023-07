Milan, doppio colpo possibile: “Uno non esclude l’altro”

L’esperto di mercato assicura che i due profili sono trattati dai rossoneri e che possono arrivare entrambi: in attacco proposto o scambio

Sono giorni frenetici in casa Milan per il mercato in entrata. Il club rossonero è uno di quelli con più trattative in corso e nei prossimi giorni ci si aspettano diverse novità, possibilmente positive per i rinforzi messi nel mirino.

Il Diavolo sta impegnando tutte le sue forze in questa settimana per riuscire a chiudere i colpi più importanti prima dell’inizio del ritiro. I primi due arrivi sono stati quelli di Ruben Loftus-Cheek e di Luka Romero, ma la società non si ferma di certo qui, perché c’è da fare ancora molto in diversi reparti del campo. Grazie alla cessione monstre di Sandro Tonali ora per ò il club rossonero ha a disposizione il cash per alzare il livello degli obiettivi.

Il punto della situazione su tutte le trattative del Milan è stato fatto da Luca Marchetti nel corso di uno dei consueti appuntamenti di mercato su Sky Sport 24. L’esperto di mercato è partita dai grandi passi avanti fatti per Pulisic: “Il Milan ha presentato un’offerta al Chelsea di 22 milioni di euro compresi per Pulisic. Aspetta una risposta positiva da parte del club. Il Milan sta cercando di consegnare a Pioli una squadra più forte e completa, con Pulisic al posto di Brahim Diaz e con Chukwueze a destra”.

Musah e Reijnders possono arrivare entrambi

Marchetti è poi passato a parlare degli obiettivi e dei dialoghi del club rossonero per quanto riguarda altri due ruolo in particolare, ovvero la mediana e il centravanti. In attacco sono due in particolari i nomi per affiancare il solito Olivier Giroud.

“Per il nuovo 9 è stata fatta un’offerta a Morata e una proposta di scambio – al momento non decollata – al West Ham tra Origi e Scamacca“. Lo spagnolo dell’Atletico Madrid e l’ex Sassuolo rappresentano quindi al momento i due profili principali su cui il Diavolo sta lavorando per rinforzare il reparto avanzato, ma non va dimenticato neanche quello di Boulaye Dia della Salernitana.

Un commento anche sulla situazione che riguarda il centrocampo, perché oltre a Loftus-Cheek possono arrivare altri due interpreti, visto anche l’infortunio di Ismael Bennacer e i lunghi tempi di recupero: “Due colpi a centrocampo, come Reijnders e Musah del Valencia, e uno non esclude l’altro“.