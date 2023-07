Morata vuole il Milan: il gesto che lo avvicina ai rossoneri

Alvaro Morata è sempre più vicino ad indossare i colori rossoneri. L’attaccante spagnolo è pronto a questa rinuncia per il Milan.

Secondo gli organi di stampa, sembra non esserci più alcun dubbio. Alvaro Morata ha scelto il Milan come sua prossima destinazione, almeno a parere dei cronisti spagnoli che già ieri hanno rilanciato questa indiscrezione.

Decisione ponderata da parte dell’attaccante spagnolo, da molte settimane nella short-list rossonera per rinforzare il reparto offensivo. Fosse per Morata stesso, sarebbe già sbarcato a Milanello per visite mediche e firma. Ma c’è prima da trovare la quadra, l’accordo generale tra le parti in causa.

L’Atletico Madrid è propenso a lasciar partire Morata, visto che aveva già dato l’ok giorni fa ad alcuni tentativi dall’Arabia Sauditi. Tutti prontamente rifiutati dall’ex juventino, che preferisce tornare in Italia. Inoltre Morata ha detto no anche alla Roma ed alla chiamata di José Mourinho, che l’avrebbe voluto con sé nella capitale. Ma l’opzione Champions League fa la differenza per lo spagnolo.

Morata pronto a decurtarsi lo stipendio: quanto guadagnerà al Milan

Uno dei crucci dell’affare Morata per il Milan riguarda i costi dell’intera operazione. Infatti l’attaccante classe ’92 ha uno stipendio certamente non contenuto: dall’Atletico percepisce la bellezza di 6,5 milioni netti a stagione, ingaggio da top player che in rossonero non prende neanche un fuoriclasse come Rafa Leao.

Secondo la Gazzetta dello Sport pare che Morata sia disposto a venire incontro al Milan, rinunciando a qualcosa del suo attuale emolumento. L’ex Juventus è pronto a tagliarsi l’ingaggio e ad arrivare a 5 milioni netti all’anno. Uno sforzo non da poco pur di trasferirsi in Serie A, spinto anche dalla moglie, l’influencer Alice Campello che sta convincendo il marito a tornare in Italia.

Il gesto di Morata metterà dunque il Milan in condizioni più favorevoli per mettere a segno questo colpo. Ma prima va trovato anche l’accordo con l’Atletico: si parla di clausola rescissoria da 20 milioni di euro per far partire lo spagnolo, mentre i rossoneri non intendono spingersi oltre i 12 milioni di spesa. C’è dunque distanza, ma la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza.

L’intenzione del Milan e dei propri dirigenti è quella di chiudere più operazioni possibili in entrata nelle prossime ore, così da consegnare una rosa completa a mister Pioli per l’avvio del ritiro estivo. Oltre a Morata, l’a.d. Furlani sta spingendo per definire gli arrivi anche del mediano olandese Reijnders e del trequartista Pulisic.