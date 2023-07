Dia-Milan, cosa c’è di vero: il Milan sfida un’altra italiana

Al momento è una lotta a due per l’attaccante della Serie A: il club rossonero sta valutando anche il suo profilo come alternativa a Giroud

Nella prima settimana di mercato c’è stato molto movimento, anche in casa Milan. I rossoneri hanno piazzato i colpi Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek, e si preparano ad accogliere il giovane Luka Romero, appena arrivato a Milano per visite mediche e firma.

La società sta lavorando su diversi reparti per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli e soprattutto per mettere a disposizione del tecnico i vari acquisti quanto prima. L’obiettivo è quello di avere la maggior parte del gruppo già dal ritiro per lavorare dal punto di vista tattico e non farsi trovare impreparati ad inizio stagione, visto che il Diavolo quest’anno cambierà tante pedine. Tra i vari obiettivi di mercato c’è anche il centravanti.

Da settimane viene riportato che il Milan è a caccia di un attaccante che garantisca dei numeri importanti e che possa alternarsi con Olivier Giroud, senza che si senta troppo la mancanza del francese quando non c’è. In questa ultima stagione il problema attaccante è stato evidente perché Divock Origi non ha convinto alla sua prima stagione con la maglia rossonera, mettendo a segno sole due reti. Ecco perché la dirigenza sta vagliando da diverse settimane una serie di nomi per il reparto avanzato.

Boulaye Dia è un occasione e i rossoneri ci pensano

Il profilo che al momento viene accostato con più insistenza alla squadra di Pioli è quello di Alvaro Morata, che è un nome che al Diavolo piace molto e il cui prezzo, rispetto agli scorsi anni, si è abbassato. Ma il centravanti dell’Atletico Madrid non è l’unico che si valuta.

Ultimamente sta prendendo piede infatti anche il nome di un attaccante che ha fatto benissimo nell’ultima stagione di Serie A. Stiamo parlando di Boulaye Dia, l’attaccante rivelazione quest’anno con la Salernitana. I campani lo avevano preso dal Villareal la scorsa estate e dopo una stagione fenomenale, condita da ben 12 gol e 6 assist, lo hanno riscattato pagando 12 milioni al sottomarino giallo e ora hanno il cartellino in mano.

Il presidente Iervolino ora valuta l’attaccante senegalese intorno ai 25 milioni, ma la sensazione che si possa chiudere anche per qualcosa in meno rispetto a questa cifra. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, per il centravanti classe 1996 sono ancora in corsa la Fiorentina e proprio il Milan.