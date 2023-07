L’assist di Pulisic, il gol di Giroud: l’intesa perfetta (VIDEO)

Christian Pulisic e Olivier Giroud si ritroveranno al Milan dopo aver condiviso lo spogliatoio al Chelsea. L’intesa tra i due è sempre stata formidabile. Il video lo dimostra

“Pulisic è quel tipo di giocatore dalle grandi abilità, con un enorme talento. I ricordi con lui? Era un ragazzo allegro, sempre sorridente. Ridevamo molto insieme. Anche la nostra intesa in campo è stata ottima, un po’ come con Eden Hazard, anche se con Christian ho giocato meno. Sapevamo come trovarci” dichiarava solo qualche mese fa Giroud ai microfoni di CBS Sport.

Con Pulisic, l’attaccante francese ha condiviso ben due stagioni al Chelsea. Un periodo pieno di successi, culminato con l’alzata al cielo della Champions League da parte dei blues. Sono 32 le partite nelle quali Olivier e Christian hanno giocato insieme in Inghilterra. Tre reti il bottino comune: due realizzate da Giroud dopo gli assist di Pulisic e una dallo statunitense dopo un assist dell’attaccante francese. In queste 32 partite giocate insieme, il bilancio è di 17 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.

Insomma, l’intesa tra i due c’è stata ed è stata anche ottima. Olivier e Christian, ormai è assodato, si ritroveranno presto insieme a Milanello per contribuire al successo dei rossoneri. Non vediamo già l’ora di vederli giocare insieme e ridare vita a quella intesa. C’è un video che conferma perfettamente la sintonia tra i due in zona d’attacco.

Pulisic e Giroud, basta poco per capirsi: il video

Un video in particolare sta girando sui social nelle ultime ore, dopo la notizia del vicino arrivo di Christian Pulisic al Milan. Immagini risalenti al 2020, quando l’americano giocava al Chelsea insieme a Giroud. I due vengono ripresi prima di una partita di Premier League contro il Norwich, nel tunnel d’ingresso allo stadio. Qualche parola tra Christian e Olivier, con anche qualche gesto esplicito. E’ l’attaccante francese a far capire al compagno più giovane di mettergli dei cross a campanile in area, così da facilitargli le incornate verso la porta avversaria.

A partita cominciata, Pulisic fa perfettamente ciò che gli aveva chiesto Giroud. Palla perfetta con traiettoria a scendere e colpo di testa formidabile del francese. E’ gol! Chiaramente, il video che vi mostriamo di seguito ha messo un enorme entusiasmo ai tifosi rossoneri, felicissimi che Olivier e Christian vantino questa intesa eccezionale, che possono e devono riproporre a partire dalla prossima stagione al Milan. Non si vede già l’ora di ammirare questi due giocatori inventare e fare cose insieme per i successi del Diavolo.