Milan nei guai: inserimento improvviso della Juve

Alcune settimane fa tutti i quotidiani sportivi lo accostavano al Milan, ma ora la trattativa si è complicata di molto a causa della Juve.

Il colosso del centrocampo potrebbe restare in Serie A, ma quasi sicuramente non al suo attuale club. Oltre Milan, Napoli e Inter, pare sia proprio la Juventus tra i club maggiormente in lizza per aggiudicarsi le sue prestazioni.

Il Milan sta affrontando una rivoluzione societaria e tecnica inaspettata, con il proprietario del club, Gerry Cardinale, che ha rivalutato la sua posizione e quella degli altri nei meccanismi che coinvolgono la squadra. Il patron di RedBird, dunque, sarà molto più presente nel decision making del club e nel mercato, ormai strappato via dalle mani di Maldini e Massara.

Dopo il loro addio, anche i saluti di Sandro Tonali – oltre che di Brahim Diaz – hanno ferito i tifosi milanisti. La strategia della proprietà statunitense consiste

Con Tonali e Brahim, sono pronti a fare le valigie altri centrocampisti come Vranckx e Adli, e Stefano Pioli deve fare i conti con l’infortunio di Bennacer che lo terrà fuori per diverso tempo. Per colmare questi vuoti, la dirigenza potrebbe aver deciso di puntare su un centrocampista di spessore per il calciomercato estivo. O almeno, è quello che speravano i tifosi rossoneri dopo l’addio di Tonali: l’affare con un big di Serie A, sembra però destinato ad affievolirsi.

Calciomercato Milan, affare a rischio: quasi fatta con la Juventus?

Diverse settimane fa, il Corriere della Sera dava per assodati alcuni nomi sul taccuino dei manager di Casa Milan. Nomi importanti, che avrebbero senza dubbio colmato il gap con le altre squadre per via dell’addio di un top player come Tonali. Ora, tuttavia, i rossoneri temono che difficilmente si concretizzerà questo affare.

Oltre ad un buon prospetto come Amrabat, il nome caldo per il centrocampo del Milan era Sergej Milinković-Savić, gigante della Lazio tenuto sotto stretta osservazione in questa finestra di calciomercato. A monitorarlo, come ci si aspettava, non c’era solo il Milan, ma anche altre big della Serie A come Napoli, Inter e Juventus.

Tra queste, la più avvantaggiata pare sia proprio la Vecchia Signora. Il neo DS Giuntoli e mister Allegri vogliono fortemente che il 28enne vesta bianconero, ma il problema principale – che lascia un barlume di speranza al Milan e alle altre squadre – è il costo del cartellino: 40 milioni di euro sono troppi per la Juventus in questo momento.

Nonostante questo, secondo TuttoSport, “quella bianconera è al momento l’unica destinazione presa in considerazione da Milinkovic Savic”. È sicuramente una vicenda tutta da scoprire nelle prossime settimane dato che, se non va alla Juve, c’è sempre la possibilità che il serbo resti alla Lazio in caso di ricco rinnovo.