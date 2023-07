Un africano al Milan: è l’alternativa a Chukwueze

Il club rossonero valuta tutte le ipotesi e segue anche il giovane prospetto ghanese per il ruolo di esterno offensivo: la concorrenza non manca

In questi giorni movimentati di mercato ogni situazione va seguita con grande attenzione perché le trattative sono dinamiche e qualsiasi pista può rivelarsi quella giusta.

Il Milan è una delle squadre più attive in questo momento, soprattutto in entrata, e sta lavorando su più profili per tutti i ruoli per non farsi trovare impreparata. L’obiettivo della società è quello di consegnare quanto prima la rosa al completo a disposizione di mister Stefano Pioli, in modo che il tecnico possa iniziare subito a lavorare con tutti gli effettivi e farsi trovare pronto per l’inizio del campionato, che parte il prossimo 20 agosto.

Una delle priorità in questo momento per il Diavolo è quella di rinforzarsi sugli esterni d’attacco. L’unica vera certezza qui è Rafael Leao, perché Ante Rebic è in partenza e Junior Messias potrebbe salutare in estate. Nel frattempo è arrivato il giovane Luka Romero, ma l’argentino è ancora un giocatore acerbo e di certo non può essere il titolare. Con delle cessioni in quel ruolo, il Milan potrebbe arrivare a anche a prendere più di un’ala.

Nel mirino anche il giovane Nuamah

Al momento in pole c’è l’americano Christian Pulisic, perché la trattativa con il Chelsea è in stato avanzato dopo l’aumento dell’offerta da parte del club rossonero, che si è spinto fino a 22 milioni di euro. Ci sono però anche altre opzioni.

Non c’è però solo Pulisic al momento nei piani del Milan. I rossoneri stanno dialogando anche per il Villareal per Samuel Chukwueze, con il nigeriano che ha una valutazione intorno ai 25 milioni di euro. Ma non è finita qui perché nelle ultime ore è stato tirato in ballo anche un altro profilo, sempre africano. Si tratta di Ernest Nuamah, 19enne ghanese in forza al Nordsjaelland, che ha fatto davvero molto bene nell’ultimo danese.

La notizia direttamente da Sportsworldghana, che spiega che sul classe 2003 c’è l’interesse di diversi club europei e non solo del Diavolo. Sulle sue tracce ci sono infatti anche gli olandesi dell’Ajax, che si muoverebbero in caso di cessione di Kudus, e i francesi del Marsiglia, che stanno già preparando un’offerta. Dalla Ligue 1 occhio anche al Rennes, altra squadra interessata al giovane prospetto. Nuamah ha segnato ben 12 gol in campionato e 19 complessivi.