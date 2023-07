Curva Sud Milan, messaggio alla dirigenza: “Ogni riparto va rinforzato, chiudiamo ogni obiettivo di mercato”

La Curva Sud Milano ha esposto uno striscione eloquente a Milanello: idee chiare sul calciomercato, ora tocca alla dirigenza.

Oggi giornata di raduno a Milanello per la squadra di Stefano Pioli, che inizia ufficialmente la propria stagione. Non può mancare la Curva Sud Milano, che ha fatto il consueto corteo con i cori per incitare il Milan.

Il tifo organizzato rossonero ha esposto anche uno striscione con un messaggio chiarissimo: “Ogni riparto va rinforzato, chiudiamo ogni obiettivo di mercato! Avanti così!“.

La dirigenza del Milan ha sicuramente letto queste parole e si sta adoperando per non scontentare la tifoseria. C’è la consapevolezza di dover migliorare ogni settore della squadra e si sta lavorando in tale direzione. La qualità dell’organico deve essere elevata e l’obiettivo è allestire un gruppo molto più competitivo di quello della scorsa stagione.

Il prossimo colpo sarà Christian Pulisic, in arrivo dal Chelsea. Il Milan sta trattando anche per comprare altri due centrocampisti, dopo aver preso Ruben Loftus-Cheek, ma anche un esterno destro offensivo e un attaccante. Ci sono più nomi nella lista della società, i tifosi si aspettano degli innesti di ottimo livello nelle prossime settimane.