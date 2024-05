“Torno al Milan”, l’annuncio ufficiale

Un giocatore di proprietà rossonera ha confermato il suo ritorno a Milano: probabilmente nel mercato estivo ci sarà una nuova cessione.

A fine stagione il Milan dovrà valutare il futuro di alcuni giocatori che in questi mesi hanno fatto parte della squadra e anche di quelli che rientreranno dal rispettivo prestito. Ci sarà tanto lavoro per la dirigenza, chiamata a non deludere i tifosi anche in tema di campagna acquisti.

Tra i calciatori che rientreranno a Milanello, almeno momentaneamente, ci sono Fodé Ballo-Touré (Fulham), Marco Pellegrino (Salernitana), Devis Vasquez (Ascoli), Chaka Traoré (Palermo), Luka Romero (Almeria), Marco Nasti (Bari), Lorenzo Colombo (Monza) e Divock Origi (Nottingham Forest). Tutti sono destinati a ripartire nuovamente nel corso della finestra estiva del calciomercato. Salvo sorprese, nessuno rimarrà.

Milan, il giocatore annuncia il “ritorno”

Romero si è trasferito a gennaio all’Almeria con la formula del prestito secco. La sua esperienza nella squadra biancorossa non è stata negativa: ha collezionato 12 presenze e 3 gol nella Liga. Ha avuto un discreto minutaggio e sicuramente il ritorno in Spagna, dove aveva già esordito con il Maiorca quando era ancora minorenne), lo ha aiutato a crescere. Non è da Milan, però tornerà dall’Andalusia più maturo.

Intervenuto in una conferenza stampa, Romero ha parlato della sua avventura all’Almeria e ha confermato che rientrerà in Italia: “Sono grato alla società e ai tifosi. Mi sono trovato molto bene e ho conosciuto un gruppo spettacolare. Sono arrivato per aggiungere minuti, che per me era la cosa più importante, ed è quello che mi porto via. Il ricordo più bello sono i due gol contro l’Atletico Madrid. Se l’Almeria è interessato a comprarmi? Sono un giocatore del Milan e devo tornare lì. Dovrebbero essere d’accordo, non è solo una cosa mia. Non dipende a me fare un accordo tra i club“.

L’esterno offensivo argentino è arrivato con la squadra ultimissima nella Liga e già praticamente condannata alla retrocessione, diventata poi matematica a fine aprile. Il campionato spagnolo forse è più adatto alle sue caratteristiche fisiche e tecniche, ma il suo futuro è ancora da scrivere. Lo deciderà assieme al Milan. Secondo quanto rivelato da Marca, il suo trasferimento potrebbe avvenire per una cifra compresa tra i 7 e i 10 milioni di euro. Difficile che possa fare ritorno all’Almeria, che giocherà nella Segunda Division nella prossima stagione.