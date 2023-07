Daniel Maldini, il Milan ufficializza la cessione: i dettagli

Ufficiale il trasferimento di Daniel Maldini dal Milan all’Empoli: scopriamo i dettagli di questa operazione di calciomercato.

La dirigenza rossonera è molto attiva sul mercato in entrata, ma ha anche tante cessioni da effettuare. In queste ore è stata finalizzata quella di Daniel Maldini.

Il Milan ha comunicato ufficialmente il trasferimento del giocatore all’Empoli a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione. Il club ha augurato al figlio di Paolo le migliori soddisfazioni per la nuova stagione. Sicuramente è una grande occasione per lui, dopo quella avuta allo Spezia.

Daniel Maldini dal Milan all’Empoli: cifre e dettagli dell’affare

Stando alle indiscrezioni trapelate, l’Empoli ha a proprio favore un diritto di riscatto che vale circa 5 milioni di euro. E il Milan può esercitare il diritto di controriscatto per 6 milioni. Una tipologia di operazione che ricalca quella fatta con il Lecce per Lorenzo Colombo nella scorsa stagione.

Maldini dovrà cercare di sfruttare l’opportunità in Toscana. Nella squadra azzurra tanti calciatori sono riusciti a mettere in mostra nel corso degli anni e anche il figlio d’arte ci proverà. Lo scorso anno con lo Spezia ha totalizzato 3 gol in 20 presenze. Non ha disputato una stagione esaltante e intende lavorare per migliorare.

Per la prima volta dopo 67 anni non ci sarà nessun rappresentante della famiglia Maldini dalle parti di Milanello. Nessuno a vestire la maglia rossonera in Prima Squadra o nel settore giovanile. E nessuno neppure in dirigenza. Dopo l’addio di Paolo, pure Daniel se ne va, anche se per adesso solo in prestito.

Il Milan osserverà con attenzione il rendimento del 21enne fantasista in questa stagione. La dirigenza ora conta di chiudere altre operazioni sia in entrata sia in uscita. C’è tantissimo lavoro da fare.