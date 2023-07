Calciomercato Milan, nuova idea per l’attacco: si può chiudere a 15 milioni

Nome nuovo per l’attacco del Milan: spunta un altro giovane centravanti tra i profili nella lista di Moncada.

Non è un segreto che il club rossonero stia cercando di comprare un nuovo attaccante. Serve una valida alternativa a Olivier Giroud, che va i per i 37 anni e le cui forze andranno gestite nel corso della stagione.

In queste settimane si è parlato molto di Alvaro Morata, che può lasciare l’Atletico Madrid. Il prezzo fissato è 20 milioni di euro e c’è anche il problema dello stipendio, visto che l’ex Juventus vuole almeno 5 milioni netti annui e non c’è la possibilità di usufruire del Decreto Crescita per risparmiare sulle tasse.

Un altro profilo che piace è Gianluca Scamacca, però il West Ham non apre a una cessione in prestito con diritto di riscatto. Anche la Roma è interessata all’ex Sassuolo, che tornerebbe volentieri in Italia dopo una stagione non esaltante a Londra.

Calciomercato Milan, nuovo centravanti dall’Austria?

Negli ultimi giorni ha preso particolarmente quota la candidatura di Mehdi Taremi, che il 18 luglio compirà 31 anni. Ha un contratto che scade a giugno 2024 e il Porto chiede 18-20 milioni per la sua cessione. Sicuramente è un attaccante che ha esperienza e viene anche da una stagione con 31 gol segnati. Essendo extracomunitario, andrebbe a occupare l’ultimo dei due slot a disposizione.

Secondo il Corriere dello Sport, un altro attaccante attenzionato dal Milan è Emanuel Emegha. Si tratta di un 20enne nato in Olanda e ha scelto la nazionale olandese, ma che possiede anche il passaporto nigeriano. Dall’estate 2022 milita nello Sturm Graz, che lo ha acquistato per 2 milioni dall’Anversa.

Nella sua prima stagione con la squadra austriaca ha messo insieme 10 gol e 5 assist in 36 match. Il cartellino viene valutato tra i 10 e i 15 milioni. Facendo un’offerta di questo tipo il Milan potrebbe chiudere l’accordo con lo Sturm Graz.

È un attaccante molto giovane e con poca esperienza, quindi non ancora pronto per essere protagonista in una squadra come quella rossonera. Comunque Emegha è un profilo interessante. Alto 1,95 metri, sa farsi valere fisicamente e possiede anche una discreta velocità. Ha notevoli margini di miglioramento. Il suo nome è stato accostato pure alla Roma in questi mesi.

Il Milan dovrà valutare se fare un investimento sul giovane olandese oppure se fare una scelta diversa. A proposito di giovani, a Milanello rientra Lorenzo Colombo dopo il prestito al Lecce e bisognerà vedere se Pioli lo confermerà oppure darà l’ok a una nuova cessione.