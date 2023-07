Calciomercato Milan, un 17enne dalla Germania: super occasione

Per il mercato in entrata del Milan spunta anche il nome di una giovane promessa della Bundesliga: c’è pure la Juventus in corsa.

La società rossonera è molto attiva in questo calciomercato, ci sono diversi acquisti da effettuare e anche numerose cessioni. È un’estate molto impegnativa e chiaramente si cerca di dare a Stefano Pioli una squadra completa quanto prima.

Il Milan vuole soprattutto giocatori che siano pronti in breve tempo, ma è anche molto attento ai giovani con poca esperienza. Geoffrey Moncada e il reparto scouting hanno visionato tanti ragazzi interessanti e non bisogna escludere qualche arrivo a sorpresa in questo calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, possibile colpo dall’Hertha Berlino: news dalla Germania

Secondo quanto rivelato da Bild, nella lista del Milan sarebbe presente anche Bence Dardai. Si tratta di un trequartista di 17 anni che milita nell’Hertha Berlino. Ha origini ungheresi, ma è nato in Germania e ha scelto la nazionale tedesca. Anche la Juventus e il Borussia Moenchengladbach sono molto interessati.

Dardai nella scorsa stagione ha giocato nella formazione Under 19 dell’Hertha Berlino, mettendo insieme 6 gol e 11 assist in 21 presenze. Ha preso parte anche all’Europeo Under 19 con la Germania mettendo a segno 1 rete e 1 assist in 4 partite. Nella finale vinta contro la Francia ha segnato uno dei rigori che hanno permesso ai giovani tedeschi di laurearsi campioni d’Europa.

Suo padre Pal è un ex calciatore e oggi è l’allenatore della Prima Squadra dell’Hertha Berlino. Anche uno dei fratelli, il 21enne difensore Marton, gioca nel club della capitale tedesca. Bence ha un contratto che scade a giugno 2024 ed è normale che faccia gola a diverse società europee. Potrebbero bastare pochi milioni per assicurarsi il suo cartellino.

Il Borussia Moenchengladbach è in forte pressing e anche la Juventus ha avviato i contatti. Vedremo se il Milan presenterà un’offerta per acquisire Dardai, un giovane talento che potrebbe rivelarsi un ottimo colpo in prospettiva. Si potrebbe anche decidere di comprare il cartellino e di lasciare il ragazzo in prestito allo stesso Hertha Berlino, a crescere sotto la guida del padre Pal.

Da dire che la squadra tedesca è retrocessa nella scorsa Bundesliga, quindi Dardai potrebbe preferire un club del massimo campionato invece di militare nella Serie B tedesca. Ma essendo molto giovane, potrebbe fargli bene anche questo tipo di esperienza prima di approdare nel calcio dei grandi.