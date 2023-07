Milan, cambio di idea sull’attaccante: “Vado sul sicuro”

Svolta in attacco: il calciatore convince sempre di più e ora possono cambiare le strategie del Milan sul mercato. Il punto della situazione in vista della nuova stagione

Hanno iniziato a sudare i calciatori del Milan. Ieri a Milanello Stefano Pioli ha ritrovato la sua squadra, senza chiaramente i nazionali, che usufruiranno ancora di qualche giorno di riposo.

Così le attenzioni dei tifosi erano tutte sui nuovi, con Luka Romero e Ruben Loftus-Cheek che si sono presi i primi applausi. C’era anche Marco Sportiello, che nella partitella non ha fatto di certo male. Chi ha fatto davvero bene, stupendo i presenti è certamente Divock Origi, autore di una doppietta

La posizione dell’attaccante belga, continua ad essere in bilico. Il Milan vorrebbe cederlo al miglior offerente, al momento, però, l’ex Liverpool ha detto no a proposte provenienti da Arabia Saudita e Turchia. Origi potrebbe vacillare di fronte a proposte inglesi, ma oggi il desiderio dell’attaccante è quello di riscattarsi in rossonero. Dopo una stagione alquanto deludente con due sole reti, contro Monza e Sassuolo.

Origi vuole il Milan: “Aspettiamo prima di cederlo”

Non tutti in questo momento sono convinti che privarsi dell’attaccante sia la scelta giusta. Anche Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, darebbe un’altra possibilità al calciatore:

“Io prima di cedere a tutti i costi Origi, vorrei aspettare – afferma il noto giornalista -. Ieri sono arrivati i primi due gol del belga. Se io ho Origi, Giroud, abituati alle intensità del campionato inglese, e l’altro attaccante, io comincio ad avere un reparto che mi tiene tranquillo. Qualcuno potrebbe dirmi Lorenzo Colombo al suo posto, può essere, ma io non conosco la sua condizione psicofisica da giocatore del Milan ed io, dunque, andrei sul sicuro. Questo è il mio pensiero. Rebic è proprio fuori dalle strategie, deve recuperare tanti punti dopo che non è piaciuto la scorsa stagione”.

Messias e Ballo-Toure sono, invece, i calciatori che potrebbero lasciare il Milan a breve – “C’è Messias che sta andando al Torino e poi c’è il Bologna su Ballo-Toure. Ci credo, a Bologna ha giocato bene lo scorso campionato. Mi auguro che il Milan abbia già un’alternativa al terzino mancino, magari un italiano”. Futuro a rischio anche, chiaramente, per De Ketelaere, Adli e Gabbia.