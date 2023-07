Milan, la corsa all’attaccante si complica: ci prova la Juve

Il Milan deve sudare per arrivare all’obiettivo per l’attacco. La squadra di Stefano Pioli dovrà fronteggiare la rivalità della Juve.

Il duello tra Milan e Juventus è figlio di una rivalità storica sul campo e tra tifoserie. Visto che si tratta di due delle squadre più vincenti d’Italia e in Europa.

Una rivalità che spesso si è aggiornata anche in termini di calciomercato. Infatti è spesso accaduto che i due club di Serie A avessero gli stessi obiettivi e dunque fossero costrette a fronteggiarsi a colpi di offerte e trattative.

L’ultimo duello potrebbe consumarsi a breve. La Juve infatti ha messo gli occhi da qualche tempo su un centravanti che fa parte della short-list di Furlani e compagnia, come possibile rinforzo per l’attacco del Milan. Uno scontro a distanza che farà sicuramente parlare.

Scamacca, si inserisce la Juventus: individuato per il dopo Vlahovic

Pare infatti che la Juventus si sia inserita nella corsa a Gianluca Scamacca, centravanti italiano del West Ham e della Nazionale maggiore. I bianconeri, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport questa sera, avrebbero inserito il classe ’99 nella loro possibile lista degli acquisti estivi.

Scamacca è in uscita dal club di Londra, visto che è considerato solo una riserva dal tecnico David Moyes, che gli preferisce spesso Michail Antonio e vorrebbe anche un nuovo centravanti per rinforzarsi. La Juve è pronta a sfidare il Milan, che a sua volta tiene d’occhio Scamacca come uno dei profili ideali per rimpiazzare l’addio di Ibrahimovic.

Come spiegato da Di Marzio, la Juve si getterebbe all’assalto di Scamacca solo in caso di partenza di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo appare destinato a lasciare Vinovo, visto che non ha trovato il feeling giusto con mister Allegri. Per ora i bianconeri hanno soltanto sondato il terreno per l’attaccante romano, valutandone la disponibilità al futuro trasferimento.

Ma occhio; tra le due litiganti, potrebbe godere la terza. Infatti sulle tracce di Scamacca c’è da tempo la Roma, che avrebbe addirittura in mano un accordo verbale con l’attaccante, cresciuto proprio nel vivaio romanista. Milan e Juventus restano un passo indietro, ma dipenderà dai prossimi sviluppi e dalla modalità di trasferimento che il West Ham accetterà di trattare.