Milinkovic-Savic, clamoroso Lotito: “Rifiutai 140 milioni dal Milan”

Lotito da una rivelazione sulla proposta che il Milan aveva fatto per comprare Milinkovic-Savic dalla Lazio qualche anno fa.

Sergej Milinkovic-Savic è uno dei giocatori più chiacchierati di queste settimane di calciomercato. Il suo nome è stato accostato a big della Serie A come Milan e Juventus, però il suo futuro sarà in Arabia Saudita.

Stando alle indiscrezioni trapelate, il centrocampista serbo si trasferirà all’Al Hilal per circa 40 milioni di euro. La Lazio incasserà una buona cifra, considerando che il contratto scade a giugno 2024. Ma ancora di più guadagnerà il calciatore con l’accordo firmato con il club saudita: 20 milioni netti annui per tre anni. Difficile rinunciare a una simile offerta, anche se ciò significa lasciare l’Europa e dunque il calcio di alto livello.

Calciomercato Milan, Milinkovic-Savic poteva essere rossonero: proposta shock

Uno come Milinkovic-Savic poteva fare comodo a tante squadre europee, non c’è dubbio. In questi anni alla Lazio ha avuto un rendimento importante e tutti immaginavano che sarebbe rimasto nel Vecchio Continente. I tifosi del Milan per un po’ di tempo hanno sognato il suo ingaggio, però non si verificherà.

Claudio Lotito in un’intervista al quotidiano Il Messaggero ha ammesso che nel 2018 il Milan aveva fatto una super proposta per comprare il centrocampista serbo: “È vero, potevo venderlo al Milan nel 2018. Ma decisi di rifiutare un’offerta di Galliani da 140 milioni. Erano 60 subito e altri 80 pagabili in 5 anni con la Champions. Non me ne sono pentito“.

Il patron della Lazio cita Adriano Galliani, che però non era più al Milan dall’aprile 2017 dopo il closing che decretò la cessione del club a Yonghong Li. Probabilmente fa riferimento a quando la società passò nelle mani del fondo Elliott, che subentrò all’insolvente imprenditore cinese e mise la coppia Leonardo-Maldini a capo del management sportivo.

Ai tempi era trapelata l’esistenza di una proposta shock da parte del Milan per comprare Milinkovic-Savic. Pochi avevano creduto che si trattasse davvero di una cifra superiore a 100 milioni, considerando che il bilancio rossonero non era esattamente in ottime condizioni, però Lotito oggi ha confermato quelli che fino a poco tempo fa erano solo rumors.

Al di là del discorso economico, l’ingaggio di SMS sarebbe stato un ottimo colpo per il centrocampo milanista. Anche ora avrebbe fatto molto comodo a Stefano Pioli, che a Roma lo ha allenato e che certamente ha fatto il suo nome a Giorgio Furlani nelle scorse settimane. Ma non c’erano le condizioni per fare l’operazione e sarà l’Al Hilal a beneficiare delle prestazioni del 28enne nato a Lleida, in Spagna.