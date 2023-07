Pulisic al Milan, finalmente le visite mediche: fissato il giorno

Christian Pulisic sarà a brevissimo un nuovo giocatore del Milan. Fissati i giorni di visite mediche e firma. Ecco quando sbarcherà a Milano l’americano

Il Milan si sta impegnando al meglio sul mercato. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno provando ad accontentare i desideri dei tifosi e di mister Pioli. Si è consapevoli che serve una rosa più di qualità per competere su diversi fronti. Dalla Serie A, alla Champions League sino alle Coppe Nazionali. E la nuova dirigenza ha fatto passi importantissimi in tal senso. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle, seppur dolorosa, ha finanziato e sta finanziando la campagna acquisti.

Al momento, sono tre gli affari chiusi ufficialmente, di cui solo uno ha avuto dei veri e propri costi. Sono arrivati a Milanello Loftus-Cheek, pagato 20 milioni di euro, Luka Romero e Marco Sportiello a parametro zero. Ma è prossimo allo sbarco nel club rossonero un altro giocatore. Un acquisto che ha reso estremamente felici i tifosi rossoneri. Parliamo chiaramente di Christian Pulisic, il talento americano della trequarti preso per dare maggiore qualità al reparto.

Il Milan, come ormai risaputo, ha speso qualcosina in più dei 20 milioni di euro bonus inclusi, dato anche il contratto in scadenza nel 2024 che legava il giocatore al Chelsea. Per lui pronto un contratto di quattro anni a quattro milioni di euro a stagione. Ma per avere più certezze su tempi e cifre bisognerà attendere qualche altro giorno. Intanto, Pulisic è pronto a sbarcare a Milano. Fissato il giorno delle visite mediche.

Pulisic al Milan, poche ore al grande giorno

Matteo Moretto, voce autorevole del mercato internazionale, ha fatto sapere che Christian Pulisic è vicinissimo allo sbarco a Milano. Fissati i giorni. Mercoledì il trequartista americano svolgerà l’iter medico con visite a La Clinica La Madonnina e l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano. Mentre per le firme a Casa Milan bisognerà attendere la giornata di giovedì, in cui quasi sicuramente arriverà anche l’ufficialità dell’acquisto da parte del club rossonero.

Dunque, i tifosi rossoneri dovranno avere solo un altro pò di pazienza prima di accogliere al Diavolo forse il colpo più grande di tutta l’estate. Anche Stefano Pioli non vede l’ora di conoscere Christian Pulisic, così da poter iniziare a lavorare insieme collaudando al meglio idee e tatticismi. Serve il vestito adatto per l’ex Dortmund nello scacchiere dell’allenatore, e servirà dunque tempo per studiarlo e poi trovarlo al meglio. Intanto, mercoledì sarà il P-Day! Poi ci si metterà al lavoro.