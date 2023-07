Sky – Il Bologna insiste per Ballo-Touré: cessione più vicina, le ultime

Continua il pressing del Bologna con ottimismo. La società rossoblu vuole portarsi a casa il terzino in uscita ormai dal Milan.

Una notizia che ormai circola da qualche giorno e che sembra diventare concreta. Il Bologna punta forte su uno degli esuberi della rosa attuale del Milan.

Conferme importanti sull’assalto del club rossoblu per il terzino sinistro Fodé Ballo-Touré. Il senegalese, in forza al Milan da un paio di stagioni, è stato individuato dal Bologna come il rinforzo ideale per la corsia difensiva mancina. Dopo le partenze di Cambiaso e Kyriakopoulos per fine prestito, la squadra felsinea ha bisogno di un nuovo titolare.

Il classe ’97 del Milan è stato sondato dalla formazione di Thiago Motta. Ma ora sembra che la trattativa possa entrare nel vivo in maniera totale. Infatti le ultime indicazioni in arrivo da Sky Sport parlano di movimenti in corso dalle parti del Dall’Ara.

Il Bologna sta provando a convincere Ballo-Touré

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Bologna ha scelto Ballo-Touré ed è in atto in queste ore la cosiddetta opera di convincimento da parte di Thiago Motta e compagnia. Il club rossoblu starebbe cercando di convincere l’ex Monaco ad accettare il trasferimento.

Il Bologna ha anche l’appoggio del Milan, che non si opporrebbe certo alla partenza del 26enne franco-senegalese, il quale non ha mai convinto del tutto mister Pioli nel ruolo di vice-Theo Hernandez. Dunque i felsinei stanno spingendo, tentando Ballo-Touré con un posto da titolare fisso nella difesa della squadra rivelazione dello scorso campionato.

Ancora da capire quale sarà la formula dell’eventuale trasferimento. Il Milan vorrebbe cedere Ballo-Touré per circa 5-6 milioni di euro a titolo definitivo, il Bologna invece punterebbe sul prestito con diritto di riscatto. In ballo anche lo stipendio da 2 milioni netti del terzino, una cifra al momento un po’ troppo elevata per la società gestita dall’italo-canadese Joey Saputo.

Il Milan, una volta risolta la partenza di Ballo-Touré, dovrà dunque andare alla ricerca di un nuovo laterale sinistro da utilizzare come alternativa a Hernandez. L’idea sarebbe quella di reperire un giovane talento che possa crescere al fianco del francese e diventare in un prossimo futuro una risorsa importante.