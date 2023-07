Un nuovo Bakayoko per il Milan: è l’astro nascente del calcio olandese

Un nuovo Bakayoko per il Milan. Ma non c’entra nulla con Tiemoué, il centrocampista francese che ha appena lasciato i rossoneri.

In questa sessione estiva di calciomercato il Milan potrebbe acquistare…Bakayoko! No, non si tratta del mediano francese che ha lasciato il club rossonero a fine campionato per la scadenza del suo prestito biennale.

Stiamo parlando di un omonimo che ha età, origini e caratteristiche ben diverse da Tiemoué e che rientra maggiormente nei parametri imposti dalla proprietà RedBird per gli investimenti di mercato.

In questo caso il protagonista dell’ultimo rumor di mercato è Johan Bakayoko. Vale a dire un talentuoso e giovanissimo attaccante esterno di nazionalità belga e con chiare origini africane, precisamente della Costa d’Avorio. Gioca in Eredivisie, nel PSV Eindhoven e ha cominciato ad attirare l’interesse di diversi top club europei.

Milan e Lipsia sul baby Bakayoko: servirà una super offerta

La caccia ai giovani talenti internazionali individuati dall’area scouting del Milan continua. Dunque l’ultimo nome reperito sembra essere quello di Johan Bakayoko, classe 2003. Il giovane calciatore è cresciuto in Belgio ed è passato fra il settore giovanile di Bruges, Anderlecht e Mechelen prima di trasferirsi in Olanda.

Il PSV lo ha fatto maturare nel proprio vivaio prima di lanciarlo in prima squadra. Lo scorso anno è riuscito già a collezionare in Eredivisie ben 23 presenze, condite da 5 reti e 5 assist. Numeri ottimi per un appena ventenne di cui si parla un gran bene. Inoltre ha già esordito in Europa League con 4 gettoni a suo favore.

Bakayoko è un esterno d’attacco, ama partire largo a destra per scatenare il suo piede mancino. Buona fisicità ma soprattutto qualità tecniche assolutamente indiscutibili, che hanno attirato l’attenzione del Milan e non soltanto.

Infatti secondo la stampa olandese, sulle tracce di Bakayoko ci sarebbe anche il Lipsia. Altro club europeo che punta fortissimo sui giovani talenti di tutto il mondo, come dimostra l’età media sempre molto bassa della squadra Red Bull. Uno spauracchio per il mercato del Milan, visto che in passato il Lipsia ha scippato ai rossoneri diversi obiettivi come Szoboszlai o Dani Olmo.

Ci vorrà comunque un esborso importante per strappare il sì del PSV Eindhoven per il cartellino di Bakayoko. Il Milan ci pensa e lo tiene d’occhio, anche se in quel ruolo è già arrivato Luka Romero e l’obiettivo numero uno resta Samuel Chukwueze, nigeriano in uscita dal Villarreal.