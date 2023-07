Di Marzio: “O l’uno o l’altro, ora il Milan deve scegliere”

Le parole di Gianluca Di Marzio sugli obiettivi del Milan, con l’esperto di calciomercato che spiega il bivio decisionale dei rossoneri.

Ormai gli obiettivi di mercato del Milan in questa fase della sessione estiva sembrano piuttosto chiari ed ovvi. I rossoneri stanno puntando al rafforzamento totale del centrocampo, ma con un occhio anche alla fase offensiva, visto che Stefano Pioli ha chiesto almeno un paio di rinforzi in attacco.

In attesa dell’ufficialità del colpo Christian Pulisic, che si unirà così a Sportiello, Loftus-Cheek e Romero come quarto colpo dell’estate, il Milan continua a lavorare per quanto riguarda le operazioni in entrata. Ma la società guidata da Gerry Cardinale deve stare attenta ad un paletto da non sottovalutare.

Infatti va ricordato come il Milan possa tesserare in questa sessione estiva solamente un calciatore senza passaporto UE. Ecco perché le prossime mosse dovranno tenere presente anche questo limite, che diventa spiacevole soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi in attacco e sulla trequarti.

Milan al bivio: può tesserare solo uno tra Chukwueze e Taremi

Questo limite sui calciatori extracomunitari pone il Milan di fronte ad un bivio a livello di scelta tecnica. Lo ha spiegato Gianluca Di Marzio sul proprio sito web ufficiale. L’esperto di calciomercato ha fatto capire come il Milan sia ancora indeciso se puntare su Samuel Chukwueze e Mehdi Taremi.

Il primo, nigeriano del Villarreal, è un esterno offensivo destro che è considerato l’obiettivo numero uno per questo ruolo. Il secondo è il centravanti iraniano del Porto, considerato l’alternativa a Morata per rimpolpare l’attacco. Di Marzio ha chiarito come il Milan debba fare una scelta: o puntare sull’ala nigeriana, alzando l’offerta, o sul centravanti mediorientale in uscita dal Portogallo.

Taremi, in scadenza a giugno 2024, è stato proposto dagli intermediari proprio a Furlani e compagnia. Il profilo non dispiace, anche se 25 milioni di euro sembrano troppi per un 30enne, che ha comunque le caratteristiche giuste e simili a quelle del titolare del reparto Giroud. Costosa anche la valutazione di Chukwueze, per il quale il Villarreal chiede quasi 30 milioni.

L’impressione è che i rossoneri, forti ancora dell’enorme ricavo ottenuto dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle, possano puntare concretamente su uno dei due. Non mancano comunque le alternative, sia sulla corsia destra che in attacco. Infatti nel mirino c’è anche il danese Gustav Isaksen, giocatore che rientra perfettamente nei parametri di RedBird, anche per il passaporto comunitario.

Di Marzio infine ha confermato le recenti voci sull’affare Reijnders. Il Milan ha inviato l’offerta a rialzo per il centrocampista dell’AZ Alkmaar, da 19 milioni di euro più 5 di bonus, avvicinandosi ai 25 richiesti dal club olandese.