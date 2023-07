Futuro De Ketelaere, nessun dubbio: l’annuncio di Di Marzio

Le ultime sul destino di Charles De Ketelaere, il trequartista belga che lo scorso anno è arrivato al Milan per quasi 35 milioni.

Alla base della differenza di vedute e della rottura tra la proprietà Milan e Paolo Maldini c’è anche un’operazione che è stata considerata scellerata e insensata da Gerry Cardinale in persona.

Vale a dire l’acquisto, per circa 35 milioni di euro, di Charles De Ketelaere. Il fantasista belga ad agosto del 2022 è stato strappato dal Milan al Club Bruges, dopo mesi di trattative serrate. Un colpo in pieno stile Maldini e Massara, ma che purtroppo non ha dato i frutti sperati.

De Ketelaere ha vissuto un’annata, la sua prima in Italia, in maniera timida, nascosto nel proprio guscio. Zero gol all’attivo, tanti errori tecnici ed un carattere con cui ha fatto fatica ad imporsi. Insomma, un flop totale nel rapporto qualità-prezzo.

In molti si domandano quale sarà il futuro di CDK. C’è chi pensa che il classe 2001 debba avere una nuova chance per risalire, magari avendo fatto tesoro di una prima stagione in rossonero totalmente da dimenticare. C’è chi invece non vorrebbe puntare nuovamente sul belga, considerato ormai troppo timido e scoraggiato per giocare a San Siro.

Di Marzio svela: “De Ketelaere in partenza, è in vendita”

Pare che nelle ultime ore il Milan abbia riflettuto molto sul futuro di Charles De Ketelaere e sia giunto, dopo colloqui interni, ad una decisione ferrea e anche piuttosto severa. Il calciatore belga è in vendita. L’intenzione del club rossonero è quella di non trattenerlo e di cederlo al miglior offerente.

Sia gli attuali dirigenti operativi, sia Stefano Pioli che lo ha fatto giocare molto poco l’anno scorso, sembrano concordi nel dichiarare De Ketelaere poco adatto alla causa Milan. I rossoneri sono alla ricerca di profili diversi, giocatori giovani ma con personalità ed una minima esperienza internazionale.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport dunque De Ketelaere è sulla lista cedibili. Il Milan vorrebbe fare spazio in rosa con la sua cessione, riuscendo così ad agevolare le trattative per un esterno d’attacco (Isaksen è il nome nuovo) e un centravanti alternativo a Olivier Giroud.

Ora per il Milan viene il difficile. Infatti per cedere De Ketelaere senza incappare in una dannosa minusvalenza servirà un’offerta da almeno 27-28 milioni di euro. Non sarà semplice, vista la stagione sottotono del belga. A questo punto si può aprire uno spiraglio per una partenza in prestito con diritto di riscatto, esperienza che potrebbe anche rivitalizzare CDK e garantire un buon introito in futuro al Milan.