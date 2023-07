Milan, nome nuovo per il vice-Theo: per l’attacco più facile Taremi

Gianluca Di Marzio riporta novità cruciali sul mercato del Milan. Focus sull’attaccante e il terzino sinistro. C’è un nome nuovo

Il Milan continua le sue ricerche sul mercato per rinforzare la rosa. Dopo l’arrivo di Christian Pulisic, l’attenzione è adesso fissata su Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar. Ma non soltanto il centrocampista olandese. Si pensa in maniera decisa anche all’attaccante, quello che dovrà arrivare per affiancare Olivier Giroud. Sono stati molto caldi i nomi di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, ma negli ultimi giorni è un altro il profilo è balzato in pole infiammando le voci di calciomercato.

Si tratta di Mehdi Taremi, l’attaccante del Porto con contratto in scadenza nel 2024. L’iraniano non ha intenzione di rinnovare il suo accordo coi lusitani e per questo sembra pronto ad una nuova suggestiva avventura. Il Milan lo monitora da giorni, avendo sondato il terreno col Porto stesso. E secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio l’affare potrebbe essere adesso più facile per i rossoneri. Il motivo? Il club portoghese ha infatti abbassato le sue pretese sul costo dell’attaccante.

Da 25 milioni di euro, basterebbero adesso 20 milioni per lasciar partire il veterano attaccante. Un fattore che può essere decisivo nell’affare, ma che se portato a conclusione condurrebbe il Milan a rinunciare a Samuel Chukwueze. Ricordiamo, infatti, che il club può accogliere un solo extracomunitario. Dunque o Taremi o Chukwueze: l’uno esclude l’altro.

Milan, nome nuovo per il vice Theo

Una novità assoluta Gianluca Di Marzio la riporta per quanto concerne la fascia sinistra del Milan, con precisione quella di difesa dove è in uscita Fodé Ballo-Touré. Il senegalese pare indirizzato al Bologna, ma ad ogni modo Furlani proverà in tutti a modi a cederlo nel corso dell’estate. Si cerca dunque il sostituto, e l’ultimo finito nel mirino della dirigenza rossonera è quello di Luca Pellegrini.

Il laterale sinistro è di proprietà della Juventus, ma ha passato gli ultimi sei mesi in prestito alla Lazio. Lo stesso Sarri lo rivorrebbe nella Capitale ma non sarà facile trovare un nuovo compromesso. Il Milan, dunque, pare gradire il profilo di Pellegrini anche se, sottolinea Gianluca Di Marzio, non ha al momento l’intenzione di presentare offerte ufficiali alla Juventus.

Si potrebbe tentare la mossa in prestito con opzione d’acquisto. Più difficile l’acquisto a titolo definitivo. Ma bisognerà prima capire se l’interesse del Milan si trasformerà mai in trattativa concreta. Intanto, si penserà all’uscita di Fodé Ballo-Touré, poi al suo sostituto.