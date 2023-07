Milan, obiettivo mollato! La scelta di Moncada

Niente da fare: il Milan ha deciso di non insistere per l’obiettivo che fino a qualche settimana fa sembrava ormai ad un passo.

L’estate di calciomercato è sempre lunga e tortuosa, tanto che gli obiettivi e le priorità di un club possono cambiare e mutare da un momento all’altro.

Sta capitando al Milan, che ad inizio giugno sembrava già avere in mente i profili ideali per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Mentre ora sta virando su altre soluzioni, anche a causa del cambio di strategia e di management messo in atto.

L’esempio più lampante di questo cambio in corsa si chiama Daichi Kamada. Ovvero il talento giapponese che, dopo la fine del campionato scorso di Serie A, sembrava pronto a firmare con il Milan e diventare un nuovo centrocampista rossonero. Una trattativa ben avviata che si è arenata definitivamente, visto che ora il Milan pare avere obiettivi completamente diversi.

Kamada, niente Milan: può comunque sbarcare in Serie A

Se l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek, già prenotato da Paolo Maldini come confermato in conferenza stampa dall’inglese, è stato confermato e finalizzato dalla dirigenza attuale, quello di Kamada sembra ormai finito in alto mare. In particolare per due motivi: in primis il ruolo, visto che sulla trequarti è in arrivo lo statunitense Christian Pulisic. Poi per l’annosa questione del passaporto extracomunitario.

Il centrocampista offensivo giapponese è stato dunque messo da parte da Geoffrey Moncada e compagnia. I dirigenti rossoneri hanno deciso, con l’avallo di mister Pioli, di rinunciare all’acquisto di Kamada nonostante fosse un possibile colpaccio a parametro zero.

Secondo ciò che scrive il Corriere dello Sport, il futuro di Kamada potrebbe comunque essere in Italia, in una delle rivali del Milan per l’alta classifica. Un’occasione più unica che rara quella di ingaggiare il classe ’96 senza versare un euro per il suo cartellino. Le due squadre molto interessate all’ex Eintracht sono il Napoli e la Roma.

I campioni d’Italia stanno seguendo da vicino Kamada e potrebbero affondare il colpo qualora dovessero cedere Piotr Zielinski, centrocampista polacco che è in scadenza di contratto fra un anno. I giallorossi allenati da Mourinho sono in cerca di un innesto a centrocampo che sappia dare qualità e dinamismo alla fase offensiva.

Il Milan avrebbe invece scelto di lasciare libero uno slot per i calciatori non comunitari, in particolare per tentare l’assalto al nigeriano Samuel Chukwueze come nuova ala destra.