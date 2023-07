Reijnders al Milan: la scelta ufficiale dell’AZ Alkmaar

Il centrocampista, Reijnders, è il profilo più caldo dopo l’acquisto di Christian Pulisic. Il Milan accelera e arriva la decisione ufficiale da parte dell’Az Alkmaar

Tijjani Reijnders è il nome caldo del momento. Il Milan ha già messo ufficialmente le mani su Marco Sportiello, Luka Romero e Ruben Loftus-Cheek. Il prossimo, chiaramente, sarà Christian Pulisic, sbarcato a Milano in mattinata. Visite mediche e firma sul contratto, fino al 30 giugno 2027, per l’americano, il vero grande colpo di questo inizio di calciomercato.

I rossoneri, però, non possono fermarsi e i tifosi, come Stefano Pioli, sognano l’acquisto di Tijjani Reijnders. L’olandese, che il prossimo 29 luglio compirà 25 anni, rappresenterebbe un tassello fondamentale per rafforzare la mediana del tecnico di Parma, pronta ad essere a tre, come fatto capire da Loftus-Cheek, durante la conferenza stampa di presentazione di ieri.

Offerta e ‘risposta’ dell’Az Almaar per Reijnders

Come raccontato in queste ultime ore, l’AZ Alkmaar si sta dimostrando un osso duro, non mollando di un centimetro. Ma il Milan ha rilanciato, mettendo sul piatto un’offerta nuova da 20 milioni di euro più bonus.

Un’offerta davvero importante, che i rossoneri così come il giocatore sperano che gli olandesi possano accettare. Reijnders ha detto sì da tempo al Milan e non vede l’ora di sbarcare a Milano, per vestire il rossonero e iniziare ad allenarsi alla guida di Stefano Pioli, che lo vuole fortemente.

Nel frattempo, in mattinata, sono arrivate notizie ufficiali importanti. L’AZ Alkmaar, impegnato in amichevole, contro lo Standard Liegi, non ha schierato Reijnders: il giocatore risulta fuori sia dal primo minuto, che ad inizio ripresa. Un segnale più che chiaro di come il centrocampista sia sempre più vicino a lasciare il club olandese e che la trattativa sia arrivata ad una svolta. Va sottolineato, inoltre, che Kerkez, da tempo nel mirino della Lazio, ha invece giocato titolare.