Addio De Ketelaere: lascia il Milan per 30 milioni

Il talento belga è pronto a lasciare il Milan dopo una sola stagione: è arrivata l’offerta per la sua cessione dall’Inghilterra. Ecco come stanno le cose

Charles De Ketelaere è pronto a dire addio al Milan. Il talento belga ha deluso ampiamente le attese e dopo una stagione in cui si è messo in mostra solamente con un assist ha le valigie in mano.

Serve chiaramente l’offerta giusta: il Diavolo non ha alcuna intenzione di fare minusvalenze e chi vuole comprarlo è dunque avvertito. Nelle scorse ore si è parlato di possibili interessi in arrivo un po’ da tutta Europa: dalla Germania, passando chiaramente dall’Inghilterra.

E’ La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, ha parlare di un’offerta da 25 milioni di euro da parte dell’Aston Villa. Lì De Ketelaere troverebbe il connazionale Tielemans. E’ Emery a volere il talento rossonero, ma per il Milan la proposta è bassa: servirebbero almeno 30 milioni di euro. Chissà, dunque, che le parti non si trovino a metà strada. La forza economica dei club di Premier League è nota e un accordo, quindi, può davvero essere trovato.

Charles De Ketelaere di certo non verrà svenduto e se non dovesse essere trovato un accordo, dovrà essere Stefano Pioli a rilanciarlo.

Milan, mercato in fermento

E’ evidente che i soldi di un’eventuale cessione di De Ketelaere verrebbero reinvestiti. Gli acquisti in casa Milan sono ancora diversi. Il tecnico dei rossoneri, d’altronde, sta aspettando ancora due centrocampisti (uno di questi dovrebbe essere Reijnders), un esterno di attacco e un centravanti che possa far tirare il fiato ad Olivier Giroud.

Sul taccuino, al momento, ci sono davvero tanti nomi e la sensazione è che il Milan non abbia ancora deciso su chi affondare: molto dipenderà dall’extracomunitario che verrà tesserato. Il Diavolo ha un ultimo slot ed è evidente che se dovesse andare in porto l’acquisto di Chukwueze, non ci sarebbe spazio per Taremi. Ma i rossoneri monitorano la situazione Isaksen in caso di mancato acquisto del nigeriano, per il quale il Villarreal continua a chiedere 35 milioni di euro, troppi per un calciatore in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Attenzione, inoltre, ad altri nomi per il ruolo di centravanti. Se dovessero arrivare davvero i soldi di De Ketelaere, pensare di acquistare un calciatore da 40 milioni di euro, come Balogun potrebbe non essere così complicato. Ecco perché dopo l’acquisto di Reijnders potrebbe esserci una pausa di riflessione