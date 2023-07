Alvaro Morata, maxi-offerta in arrivo: difficile dire no

Ennesimo calciatore tentato dai ricchi club dell’Arabia Saudita. Stavolta è Alvaro Morata ad essere ricercato dal paese orientale.

Il trend dell’estate è ormai chiaro a tutti. L’Arabia Saudita è entrata a gamba tesa nel mondo del calcio internazionale, con l’intenzione di creare una lega nazionale di prim’ordine, strappando numerosi talenti dai campionati europei.

Sono già tanti i fuoriclasse occidentali che hanno scelto di accettare le lusinghe arabe. Il primo è stato Cristiano Ronaldo, che già a gennaio scorso ha deciso di lasciare Manchester per accasarsi all’Al-Nassr. In questa sessione estiva di mercato gli affari in direzione di Riad e dintorni si stanno intensificando.

L’ultimo nome che fa gola ai proprietari sauditi è quello di Alvaro Morata. Ovvero l’attaccante spagnolo in uscita dall’Atletico Madrid, che è molto richiesto anche in Serie A. Infatti nelle ultime settimane diversi club italiani hanno sondato il terreno per lui: il Milan e la Roma in primis, ma anche la Juventus lo riprenderebbe volentieri.

Gerrard chiama Morata: lo spagnolo non è convinto

Ora però a farsi strada è l’ipotesi Arabia Saudita. Morata sarebbe l’ennesimo campione del calcio europeo tentato dagli ingaggi ultra-milionari dei proprietari sauditi, che hanno già convinto nelle ultime settimane calciatori del calibro di Koulibaly, Brozovic, Neves e Kanté a sposare la loro causa.

La squadra sulle tracce di Morata è Al-Ettifaq, club che ha da poco assunto Steven Gerrard come nuovo allenatore. Il tecnico inglese, storica bandiera del Liverpool, starebbe spingendo per Morata, con l’intento di convincerlo ad accettare la proposta araba. Ovviamente a fare la differenza, come già detto, sarebbe il maxi-ingaggio che la società mediorientale avrebbe predisposto per l’attaccante.

Morata al momento non è convinto di lasciare il calcio europeo, a soli 31 anni, per sposare la causa dorata ed esotica dell’Al-Ettifaq. Ne dovrà discutere in primo luogo con la famiglia, con sua moglie Alice Campello. Quest’ultima è una nota influencer italiana che sperava di ritornare nel suo paese natale, avendo molte attività imprenditoriali a Milano.

Nei prossimi giorni Morata darà una risposta al club saudita che lo sta cercando con maggiore insistenza. Il Milan e la Roma osservano, nella speranza che l’ex juventino decida di non accettare e di mettersi ancora in discussione in un campionato di prima fascia come la Serie A italiana. Va ricordato che la squadra di Stefano Pioli considera Morata uno degli obiettivi principali per l’attacco.