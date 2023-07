“L’hanno bloccato”: niente rinforzo per il Milan

Il giocatore sembrava ad un passo dal Milan, ma poi tutto è stato bloccato. Ce lo racconta il noto giornalista: ecco tutti i dettagli del possibile affare, al momento, in standby

Ormai i tifosi sanno bene come il Milan ha intenzione di muoversi in questi giorni di calciomercato. I rossoneri chiaramente non si fermeranno agli acquisti di Marco Sportiello, Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono a lavoro per riuscire a chiudere il prima possibile per Reijnders. Il centrocampista olandese è fondamentale per avere una basa da cui ripartire, dopo l’addio di Sandro Tonali e l’infortunio di Ismael Bennacer. Stefano Pioli ha bisogno di ricostruire per intero una mediana: si ripartirà chiaramente da Rade Krunic, sempre più al centro del progetto, e dal nuovo arrivato Loftus-Cheek, ma serve altro. L’olandese, appunto, e un altro centrocampista, ma anche un esterno d’attacco e una punta che possa dare una mano a Olivier Giroud.

Idee chiare per un Milan, che però, dovrà mettere a segno altri acquisti: verosimilmente arriverà anche un altro terzino mancino, con l’addio di Ballo-Toure, ma in questi giorni si sta parlando tanto di un possibile colpo anche a destra. La pista Ivan Fresneda si è raffreddata, anche perché la concorrenza è importante. Avanza, invece, l’idea Singo del Torino, che Urbano Cairo è pronto a cedere.

Scambio complicato tra Milan e Torino

Il giocatore ha un contratto in scadenza fra meno di un anno e rappresenta dunque un’opportunità. Il Toro, però, è comunque una bottega cara. Possibile un’intesa attraverso uno scambio, visto che a Ivan Juric piacciono diversi elementi della rosa del Milan. Il primo della lista sarebbe Tommaso Pobega, ma il Diavolo non ha alcuna intenzione di cederlo.

Più facile che sia Junior Messias, ai margini del progetto rossonero, a trasferirsi a Torino, ma serve far quadrare i conti. Lo scambio al momento non è decollato.

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, si è mostrato alquanto scettico in merito all’operazione Singo: “A me sembrava che il Milan lo avesse preso poi l’hanno bloccato. Non mi sembra che il Milan impazzisca per lui. Sulla destra il Milan ha già Florenzi, Calabria e Kalulu. Singo gioca a 5, perché dovremmo regalare 5-6 milioni di euro con uno scambio più o meno alla pari? Cairo lo valuta sui 12 milioni il suo giocatore. Non so bene quale possa essere l’utilità di questo scambio“.