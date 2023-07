Milan, un’offerta dall’Olanda per De Ketelaere: i dettagli

Sembra sempre più lontano da Milanello il futuro di Charles De Ketelaere. In arrivo un’offerta concreta dall’estero per lui.

Nonostante Geoffrey Moncada, ormai dirigente operativo in prima linea del Milan, abbia avallato il suo acquisto con ottimi report, il futuro di Charles De Ketelaere in rossonero sembra ormai segnato.

Il giovane belga paga sia l’altissima ed esagerata valutazione dello scorso anno, quando Paolo Maldini decise di investire 35 milioni di euro per il suo cartellino, sia le prestazioni totalmente sotto le aspettative. Timido, impacciato, poco grintoso, CDK ha deluso tutti quando è sceso in campo, restando a zero reti realizzate in tutte le competizioni.

L’intenzione del Milan sembra essere quella di cedere De Ketelaere al miglior offerente. Il fantasista è ufficialmente sul mercato in uscita, ovviamente in attesa che qualche club di buon livello faccia un’offerta formale per il suo cartellino. Pare che una proposta sia in arrivo in queste ore dalle parti di via Aldo Rossi.

Il PSV offre 15 milioni per De Ketelaere: troppo pochi

L’ultima indiscrezione arriva direttamente dall’Olanda, dal portale Voetbalkrant.com. Pare che un club della Eredivisie olandese sia pronto a fare un’offerta concreta per De Ketelaere. Messi sul piatto 15 milioni di euro cash al Milan per arrivare al fantasista classe 2001.

Questo club è il PSV Eindhoven, una delle società più prestigiose d’Olanda. La squadra allenata da Peter Bosz vuole fare sul serio e assicurarsi le prestazioni del giovane talento, rilanciandolo dopo una stagione disastrosa. Ma come scrive anche la stessa fonte, difficilmente il Milan potrà accettare tale offerta, per questioni di valutazione e bilancio.

Il Milan infatti valuta il cartellino di De Ketelaere almeno 27-28 milioni di euro. Una cifra inferiore farebbe scattare una minusvalenza nei conti del club, che sono considerati fondamentali per il progetto di RedBird. Dunque ad oggi è molto improbabile che il PSV possa vedere accettata tale proposta.

Dall’Olanda scrivono che vi sarebbero diversi club sulle tracce di CDK, il quale nonostante la stagione negativa resta un talento dalle alte considerazioni. In Premier League è seguito dall’Aston Villa, mentre in Germania c’è il Lipsia che è tentato dal rilanciare il calciatore belga. In Serie A tempo fa si è parlato di un interesse dell’Atalanta. E c’è chi giura che, in caso di apertura alla cessione in prestito, anche il Club Bruges (squadra da cui il Milan lo ha ingaggiato) possa farci un pensierino.