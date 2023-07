Calciomercato Milan, un attaccante dalla Liga: può arrivare in prestito

Ultima idea per l’attacco del Milan della prossima stagione. Un’opzione in arrivo dalla Spagna che potrebbe accettare il prestito.

Come ha detto ieri il presidente Paolo Scaroni, il Milan sta cercando seriamente di costruire una rosa da Champions League. Effettivamente il valore e la portata dei primi colpi onerosi di questa estate fa presagire tutto ciò.

Dal Chelsea sono arrivati Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, ovvero due talenti assoluti che andranno a donare fisicità e qualità a centrocampo ed attacco del Milan. Ma non finisce qui: mister Pioli ha chiesto almeno altri 3-4 rinforzi, alcuni di questi dovranno addirittura considerarsi titolari per la stagione che verrà.

Il Milan dovrà agire soprattutto in attacco. Dopo Pulisic, i rossoneri intendono acquistare un altro jolly offensivo, abile a giocare sia come esterno d’attacco che sotto punta, ovvero da spalla per Giroud o per un altro centravanti. Tra i profili studiati potrebbe spuntarne uno dalla Liga spagnola.

Milan, spunta l’ipotesi Danjuma: il Villarreal lo cede in prestito

Il calciatore in questione gioca nel Villarreal, club con il quale il Milan ha un filo diretto visti i contatti recenti per Samuel Chukwueze. Ma se per il nigeriano sembrano esservi pochi margini di manovra (viene valutato 40 milioni di euro), c’è invece possibilità di prendere un altro calciatore che è considerato in uscita dal ‘sottomarino giallo’.

Si tratta di Arnaut Danjuma, attaccante olandese che sa ricoprire diversi ruoli nella fase offensiva. Esterno d’attacco, a destra o a sinistra, trequartista o seconda punta. Il calciatore è appena tornato a Villarreal dopo il periodo in prestito semestrale al Tottenham, dove però non ha guadagnato grossi spazi, pagando anche il periodo nero della squadra londinese.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Danjuma potrebbe essere un’ipotesi concreta ed ideale per il Milan, che come detto cerca un’ala d’attacco che sappia saltare l’uomo e fare gol. Il classe ’97 potrebbe muoversi anche con la formula del prestito, visto che non sembra rientrare nei piani generali degli spagnoli.

In queste ore si registra già un tentativo del Feyenoord. La squadra campione d’Olanda avrebbe chiesto il prestito annuale di Danjuma come rinforzo per la Champions League e sembra vi sia un’apertura da parte del Villarreal. Un inserimento del Milan, club molto più storico e prestigioso, potrebbe sparigliare le carte.

26enne, di piede destro ma abile anche con il mancino, Danjuma è cresciuto nel vivaio del PSV in Olanda. Poi è passato per il Club Bruges in Belgio, per il Bournemouth in Premier League prima di esplodere definitivamente con la maglia dei Submarinos in Spagna.