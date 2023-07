Milan, l’ultimo colpo prima della quiete

Il Milan vuole chiudere subito per il giocatore prima di prendersi una pausa di riflessione per piazzare gli ultimi affari, vitali per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli

Corre veloce il calciomercato del Milan. I rossoneri ieri hanno ufficializzato e presentato Christian Pulisic. L’americano è il quarto affare portato a termine da Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Dopo Marco Sportiello, Luka Romero e Ruben Loftus-Cheek, il Diavolo ha messo assegno il colpo più importante sia per il campo che mediaticamente parlando.

Ma il Milan non può fermarsi, servono altri innesti per completare la rosa. Stefano Pioli aspetta con ansia Reijnders. È lui il prescelto per rafforzare il pacchetto di centrocampo. L’AZ Alkmaar si sta dimostrando, però, un osso davvero duro in fase di trattativa e non è ancora sceso sotto i 25 milioni di euro. Il Milan pian piano si sta avvicinando alla richieste degli olandesi. L’affare, per certi versi, ricorda quello di Charles De Ketelaere dello scorso anno e verosimilmente andrà in porto, grazie ai bonus, che permetteranno al Milan di raggiungere la cifra richiesta dall’AZ.

Riflessione Milan: ecco il mercato dopo Reijnders

È molto probabile poi che il Milan si possa prendere una pausa di riflessione per capire come piazzare gli ultimi colpi. Attesa utile per vedere abbassare i prezzi di Chukwueze e Taremi, che hanno contratti in scadenza nel 2024 e Villarreal e Porto non possono tirare troppo la corda. Attesa che servirà chiaramente a decidere se prendere l’esterno o l’attaccante. Essendo extracomunitari, chiaramente, uno esclude l’altro.

Nel frattempo ci sarà modo di vedere gli esuberi, da Ballo-Toure a Messias, passando chiaramente per Rebic, Origi e Charles De Ketelaere. Per il belga, come raccontato, si è fatto avanti l’Aston Villa, con un’offerta da 24 milioni di euro. Ne servono almeno 30. Cessioni non lontane per il terzino, che piace a Bologna e Nizza, e per l’esterno brasiliano, che potrebbe continuare la propria avventura al Torino. Per quanto riguarda i due attaccanti la situazione rimane complicata, nonostante siano stati messi alla porta. Moncada e Furlani faranno di tutto per ceder ei giocatori fuori dal progetto per poter avere tra le mani un nuovo gruzzoletto che potrebbe permettere al Milan di guardare più in alto, soprattutto per l’attaccante: le idee Balogun e Wahi potrebbero così diventare realtà.