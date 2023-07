Niente Milan, trattativa interrotta: “Hanno altre priorità”

L’esperto di mercato conferma che l’esterno non è più un obiettivo del club rossonero: su di lui ora un altra squadra italiana

In queste ultime settimane il Milan ha portato avanti diverse trattative parallele un po’ per tutti i ruolo in cui ha necessità di fare delle operazioni in entrata. Era una cosa necessaria per non farsi cogliere impreparati se i primi obiettivi non fossero stati arrivabili.

Uno dei reparti in cui il club rossonero sta cercando dei rinforzi con grande insistenza è sicuramente quello degli esterni offensivi. Stefano Pioli vuole dei giocatori con caratteristiche precise: bravi negli uno contro uno e con grande velocità. Junior Messias e Ante Rebic sono considerati in uscita e per loro c’è qualche interessamento, per cui potrebbe servire più di un rinforzo sulle fasce d’attacco. Per questo motivo non ci si fermerà all’arrivo di Christian Pulisic.

L’ala americana arrivata dal Chelsea non sarà l’unico elemento in quel ruolo e il Diavolo sta lavorando a diverse altre ipotesi. L’obiettivo è adesso un giocatore mancino che possa giocatore sulla fascia destra e rientrare verso il centro con il suo piede forte. Per Samuel Chukwueze la trattativa resta molto difficile a causa delle alte richieste del Villarreal. Per questo motivo negli ultimi giorni gli sforzi si stanno spostando sul giovane Gustav Isaksen del Midtjylland.

Adama Traoré non è più un obiettivo: si inserisce un altro club di Serie A

Il classe 2001 danese sembra proprio il nuovo obiettivo prioritario del Milan da un po’ di tempo a questa parte, come confermato anche recentemente da Sportmediaset. Il principale ostacolo è dato dal fatto che il Midtjylland lo vorrebbe trattenere almeno fino ai playoff di Conference League.

Non è più una priorità invece Adama Traoré, come confermato su Twitter da Fabrizio Romano. L’esperto di mercato spiega che il Milan ha interrotto i colloqui per arrivare all’esterno ex Wolverhampton, sostenendo che lo spagnolo non rappresenta più un obiettivo prioritario. Non sarà quindi lui uno dei rinforzi per la prossima stagione dei rossoneri.

Per il classe ’96 si sta invece interessando un altro club di Serie A, ovvero la Roma. Sempre Fabrizio Romano spiega che però i giallorossi di José Mourinho non hanno ancora effettuato nessuno proposta ufficiale in questa fase. Ricordiamo che Adama Traoré è svincolato e quindi tesserabile a parametro zero, senza dover sostenere alcun costo per il cartellino.