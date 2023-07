Reijnders-Milan, l’annuncio dall’Olanda: “E’ fatta”, i dettagli

Notizia cruciale dall’Olanda. Il Milan è praticamente ad un passo dalla chiusura dell’affare. Il giocatore è atteso in città per le visite mediche

Il Milan è deciso e scatenato sul mercato, consapevole di cosa serve alla rosa di Stefano Pioli per ereggersi ai livelli dei top club, quanto in Italia quanto in Europa. Messo a segno l’ultimo colpo, quello di Christian Pulisic dal Chelsea, Giorgio Furlani è adesso ritornato a lavorare sul centrocampo. Non basterà infatti l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek. La partenza di Sandro Tonali e l’infortunio longevo di Ismael Bennacer costringono al doppio colpo.

E’ risaputo che l’obiettivo numero uno per rinforzare la mediana di Stefano Pioli è Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar. Il Milan lavora ormai da settimane al giocatore olandese, ma il suo club si sta dimostrando un grande osso duro. Sono due le offerte già rifiutate dall’AZ per Reijnders. La prima da 15 milioni più 4 di bonus; la seconda da 19 milioni più 5 di bonus (alcuni difficili). Almeno questo è quello che filtra in Italia.

Perché secondo quanto riportano fonti olandese le cose stanno invece diversamente. Il Milan avrebbe praticamente chiuso l’affare per Tijjani Reijnders. Tutti i dettagli di seguito.

Reijnders al Milan, è fatta

La fonte olandese AZAlerts ha riferito su Twitter che Tijjani Reijnders sarà presto un giocatore del Milan. Pare che il club rossonero abbia trovato l’accordo totale col club olandese. Nello specifico, la fonte scrive che se ogni dettaglio sarà appianato e il giocatore passerà le visite mediche a Milano si unirà al Diavolo con un contratto a lungo termine. Dunque, AZAlerts sottolinea che Tijjani è atteso nel capoluogo nei prossimi svolgere per svolgere il consueto iter medico.

Una notizia che stupisce date le ultime un pò discordanti circolate in Italia nelle ultime ore. La fonte conclude affermando che Reijnders si trova al momento nel ritiro pre-stagionale dell’AZ Alkmaar, e che aspetta soltanto che ogni formalità venga definita prima di partire per l’Italia. Non ci resta, chiaramente, che attendere conferme da tale indiscrezione. Se è vero che Reijnders sarà presto un giocatore del Milan lo sapremo sicuramente nelle prossime ore dalle fonti più autorevoli e affidabili.

Che il colpo sia di qualità e probabilmente adatto al centrocampo di Stefano Pioli ci sono ormai pochi dubbi, considerando anche la bravura di Geoffrey Moncada nell’individuare e raccomandare il colpo. Sembrano sia ore calde per il Milan, con le parole di Paolo Scaroni forse pronte a concretizzarsi ancora. “Furlani mette a segno un colpo a settimana”.