Sinner-Djokovic, milanisti contro a Wimbledon: hanno lo stesso idolo rossonero

E’ il gran giorno della semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. I due tennisti sono grandi tifosi del Milan e hanno un idolo in comune

Per Novak Djokovic è la 46esima semifinale in uno Slam. Per Jannik Sinner è la prima di una carriera nella quale, si spera, ce ne saranno tante altre. A Wimbledon, i due si ritroveranno contro per la terza volta. In palio c’è un posto nella finale di domenica prossima.

Tutto come previsto per Djokovic. Reduce dal trionfo al Roland Garros, il serbo ha rispettato le previsioni della vigilia ed è arrivato tutto sommato agevolmente in semifinale. Le uniche difficoltà contro Hurkacz e Rublev, unici avversari ad avergli strappato un set.

Sinner, in una parte di tabellone lasciata subito sguarnita dalle eliminazioni delle principali teste di serie ovvero Ruud e Fritz, non si è lasciato sfuggire l’occasione di centrare un traguardo, clamorosamente diventato alla portata. Ha stabilito, a suo modo, un record l’azzurro, primo semifinalista a Wimbledon ad aver superato solo tennisti piazzati oltre la 70esima posizione del ranking.

Particolare quest’ultimo che nulla deve togliere ai meriti di un Sinner, abile a sfruttare l’occasione e a emergere anche nei momenti di difficoltà, cosa che non si era vista, ad esempio, a Roma e al Roland Garros con le sconfitte contro avversari alla portata come Cerundolo e Altmaier.

Sinner e Djokovic, milanisti contro a Wimbledon

La semifinale tra Sinner e Djokovic sarà certamente seguita con grande interesse anche dai tifosi del Milan. Entrambi i tennisti sono infatti grandissimi supporter rossoneri. Lo hanno dimostrato più volte anche in campo.

Ricorderete tutti il “Forza Milan” scritto sulla telecamere da Sinner dopo una partita vinta a Roma contro l’interista Fognini. Djokovic, dal canto suo, era in tribuna a San Siro a sostenere i rossoneri nel derby di andata di Champions perso contro l’Inter. Una passione, quella per il Milan, che Nole ha ereditato dal padre mentre Jannik è stato influenzato da un suo compagno di allenamenti nell’accademia di Riccardo Piatti a Bordighera.

Grandi tifosi del Milan, dunque, e entrambi con lo stesso idolo in rossonero ovvero Zlatan Ibrahimovic. Djokovic è un grande amico dell’ex attaccante svedese. Ibra ha assistito più volte ai suoi match dal vivo anche in occasione del Roland Garros o del Masters di Parigi Bercy quando militava nel PSG. L’ultima volta, Zlatan lo ha incontrato nelle scorse Atp Finals di Torino con tanto di abbraccio dopo l’ennesimo trionfo del serbo.

In una recente intervista alla BBC, Djokovic ha ribadito che Ibrahimovic è il suo giocatore preferito anche se, sul migliore di sempre, non sa chi scegliere tra Maradona, Pelé, Cristiano Ronaldo e Messi. Zlatan, dal canto suo, lo ha invitato a giocare a Padel in uno dei campi che ha allestito a Milano.

Una stima per Ibra condivisa anche da Sinner. “Ibra mi piace perché è un personaggio capace di andare oltre lo sport“, questa la dichiarazione dell’azzurro rilasciata in una passata intervista alla Gazzetta. Jannik ha incontrato il suo idolo durante una visita a Milanello. Un particolare gli è rimasto impresso ovvero la sua voce che gli “è rimasta stampata in testa.”

Sinner e Djokovic scenderanno in campo per la semifinale di Wimbledon, venerdì 14 luglio alle 14.30 sul Centrale. Diretta su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis. Replica, in chiaro, in serata su Supertennis al canale 64 del digitale terrestre.