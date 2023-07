Tentativo per Barcola: il Milan ci ha provato, il retroscena

Spunta un nuovo profilo per l’attacco del Milan, in particolare per la corsia offensiva destra. Un talento che si è fatto conoscere così.

Continua la ricerca da parte del Milan di un rinforzo importante sulla corsia destra d’attacco. Stefano Pioli, nonostante l’innesto di Christian Pulisic come jolly offensivo, ha chiesto espressamente di acquistare un’ala che potesse rappresentare un alter-ego di Rafa Leao, ma sulla corsia opposta.

Le caratteristiche del giocatore in questione sono chiare: un’ala che sappia puntare l’uomo, convergere verso il centro e creare superiorità numerica, oltre che a dare una mano al resto dei compagni in fase di non possesso palla. In pratica le qualità di Junior Messias, ma facendo un upgrade maggiore.

Il Milan nelle ultime settimane ha sondato in particolare due profili. Quello di Samuel Chukwueze, nigeriano del Villarreal messo però in stand-by per le esose richieste economiche del club spagnolo. Poi di recente anche quello di Gustav Isaksen, esterno danese del Midtjylland che però al momento è considerato solo una buona alternativa.

Sondaggio Milan per Barcola: il Lione per ora spara alto

Spunta però anche un altro nome che pare corrispondere idealmente alle caratteristiche richieste dal Milan. Un esterno d’attacco di qualità assoluta, giovane e che a livello di stipendio non dovrebbe essere troppo costoso. Stiamo parlando di Bradley Barcola, talento francese che milita nel Lione.

Barcola è una delle stelle della Nazionale Under 21 francese, che nell’ultimo Europeo ha anche sconfitto l’Italia, proprio grazie ad una sua rete. Classe 2002, cresciuto nel vivaio dell’OL, è letteralmente esploso nell’ultima annata in Francia. Per il ventenne si contano 5 reti e 9 assist nella prima vera stagione in prima squadra.

Il Milan, secondo Calciomercato.com, avrebbe sondato il terreno per Barcola, cercando di capire l’entità dell’affare. Per il momento però il Lione spara alto, valutando sui 45-50 milioni di euro il suo gioiello. Ma la società francese sa di non poter chiedere la luna, nonostante il giovane esterno destro sia un talento dal futuro già scritto.

Oltre ai rossoneri, di recente anche due club importanti come PSG e Lipsia si sono messi sulle tracce di Barcola. Esterno offensivo, col fisico da centravanti, il 20enne fa parte dell’ultima generazione di stelle francesi che si stanno facendo conoscere a livello internazionale. Oltre a lui sono infatti divenuti dei veri e propri ‘crack’ di mercato anche i giovani Gouiri, Thuram, Caqueret, Badé e Wahi, quest’ultimo già visionato dal Milan.