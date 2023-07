Inter beffata! La clamorosa scelta di Lukaku

Clamoroso quello che sta succedendo. Romelu Lukaku sta tradendo l’Inter ed è pronto a sfidarla da avversario in Serie A

Le parole di amore di Romelu Lukaku per l’Inter sembrano davvero un lontano ricordo. I nerazzurri convinti di poter chiudere per l’attaccante grazie ai soldi ottenuti dalla cessione di Onana, rischiano la beffa.

Quello che succedendo è davvero surreale: come raccontato Sky Sport, Lukaku non starebbe più rispondendo né ai suoi ex compagni né ai dirigenti del club milanese. L’Inter è dunque particolarmente amareggiata e delusa dal centravanti, che aveva dichiarato che mai avrebbe tradito i nerazzurri per la Juve o per il Milan. Ma l’alto tradimento appare davvero dietro l’angolo, con il giocatore che ha aperto clamorosamente al trasferimento in bianconero.

Il Chelsea è pronto a dire sì ad un’offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus, messa sul tavolo dall’Inter, ma il silenzio di Lukaku lascia pensare al peggio per i nerazzurri.

La proposta presentata dalla Juve è praticamente identica: 37,5 più 2,5 milioni di bonus. Il Chelsea, però, ha voglia di chiudere in fretta, magari entro lunedì. Per l’Inter i tempi per la cessione di Onana sono maturi; la Juve, invece, deve aspettare per riuscire a liberarsi di Vlahovic per poter mettere a segno l’affare. La vicenda va chiaramente seguita passo dopo passo perché i colpi di scena potrebbero essere davvero dietro l’angolo.

Milan, ipotesi lontana

L’ipotesi Milan non è più contemplata. I rossoneri oggi stanno guardando ad altri profili per migliorare il reparto di attacco. Da Morata, passando per Taremi, senza dimenticare i giovani, cari, che potrebbero tornare di moda, se il Diavolo dovesse riuscire a vendere qualche elemento e si dovesse ritrovare con più soldi tra le mani. Così le ipotesi Balogun e Wahi, che vengono valutati più di 40 milioni di euro, potrebbero davvero prendere piede.



La situazione attacco va dunque monitorata con estrema attenzione. Per quanto riguarda Romelu Lukaku al Milan, oggi appare una pista poco percorribile, ma il mercato è lungo e se Inter e Juve non dovessero riuscire a chiudere in tempi brevi, l’idea rossonera potrebbe tornare di moda. D’altronde appare davvero evidente che nel calcio nulla è impossibile. Per il Milan si tratterebbe del terzo colpo estivo col Chelsea, con cui i rapporti sono più che ottimi.