De Ketelaere, il futuro è deciso: ha preso lui la scelta

Da Matteo Moretto arrivano indiscrezioni cruciali sul futuro di Charles De Ketelaere. Il trequartista belga ha deciso cosa fare quest’estate

Charles De Ketelaere rappresenta l’incognita più grande dello scorsa stagione rossonera. I motivi sono chiari, e fanno capo al fatto che l’investimento da 36 milioni di euro fatto per lui non ha minimamente ripagato. Se ne sono accorti tutti: Charles ha condotto una stagione più che anonima. Insicuro, non incisivo e impacciato al massimo. Insomma, la spesa del Milan, la più grande dell’era Maldini e Massara, si è rivelata un gran fallimento.

Adesso, quest’estate, col mercato aperto, ci si chiede cosa ne sarà davvero di De Ketelaere. Se rimarrà al Milan o verrà ceduto per provare a recuperare una parte della somma investita. Gli ultimi giorni sono stati molto caldi in tal senso, dato che si è parlato dell’interesse dell’Atalanta di Gasperini per il classe 2001, ma soprattutto di un’offerta presentata dall’Aston Villa di 25 milioni di euro. Un cifra che, a quanto pare, non ha soddisfatto le pretese del Milan. Si vogliono recuperare almeno 27-28 milioni di euro dalla cifra investita per De Ketelaere la scorsa estate.

Ma cosa ne penserà il giocatore? Accetterebbe davvero la cessione? Le ultime notizie riportate da Matteo Moretto in merito sono decisive e cruciali. Charles ha deciso!

E’ De Ketelaere a decidere

Matteo Moretto, voce autorevole del mercato internazionale, ha confermato che Charles De Ketelaere è stato cercato da tantissime squadre nel corso di quest’ultima settimana. Probabilmente, dunque, non solo Atalanta e Aston Villa. Ma il giocatore si è imposto e ha preso la sua decisione. Non vuole assolutamente lasciare il Milan adesso, dopo una sola stagione in cui non è riuscito a dare il meglio di sé.

Vuole dunque provare a convincere Stefano Pioli, magari trovando quel feeling mai sbocciato tra i due. Ricordiamo però che il Milan ha acquistato altri due trequartisti in questo mercato estivo: Christian Pulisic e Luka Romero. E’ chiaro che l’argentino classe 2004 è ancora un giovanissimo, ma sembra già pronto per giocare ad alti livelli. La sensazione è che forse Pioli dovrà cucire un vestito diverso addosso a De Ketelaere, trovargli una sistemazione in campo che possa agevolare le sue qualità.

Chissà se si possa spingere sull’idea di farlo giocare a destra, un ruolo che De Ketelaere ha ricoperto molte volte. E’ possibile che la chiave di svolta si possa trovare con molto più impegno, quanto del giocatore, ormai da un anno in Italia, quanto di Stefano Pioli.