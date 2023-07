Di Marzio: “Il Milan lavora sul prestito oneroso di Danjuma”

Confermato l’interesse del Milan per Danjuma: Di Marzio spiega anche alcuni dettagli della possibile operazione col Villarreal.

La società rossonera è impegnatissima sul mercato, ci sono alcuni affari importanti da fare in entrata. Servono due centrocampisti, un esterno destro offensivo e un centravanti.

Gianluca Di Marzio nello speciale Calciomercato L’Originale su Sky Sport ha spiegato che il Milan sta andando avanti per Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar e Mehdi Taremi del Porto per centrocampo e attacco. Con l’olandese c’è accordo totale da un po’ di tempo, si sta cercando di definire l’intesa anche con il suo club.

Calciomercato Milan, assalto a Danjuma?

Di Marzio ha anche confermato che la dirigenza rossonera vuole seriamente Arnaut Danjuma, esterno che in carriera ha giocato soprattutto a sinistra ma che è stato impiegato anche a destra e a volte pure da attaccante. L’obiettivo è quello di prenderlo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il Villarreal lo aveva prestato al Tottenham e ha incassato 3 milioni di euro per sei mesi, quindi potrebbe volerne almeno 4 per il prestito annuale. Il Milan ci sta lavorando. Il 26enne olandese potrebbe essere un buon jolly per il reparto offensivo di Stefano Pioli.

Da ricordare che il Milan con il Villarreal sta trattando da settimane anche l’ingaggio di Samuel Chukwueze, esterno destro offensivo con un contratto in scadenza a giugno 2024. L’offerta è arrivata a circa 25 milioni, bonus compresi, però il club spagnolo continua a pretenderne circa 35. C’è distanza tra le parti. Il nigeriano ha già detto sì al trasferimento in Italia, tocca alle due società sbloccare la situazione.