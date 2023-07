Paolo Maldini, possibile ritorno nel calcio: due opzioni importanti

Dopo l’addio al Milan, per Maldini si potrebbero spalancare altre porte per un futuro da dirigente.

La mancata prosecuzione del rapporto tra Paolo Maldini e il club rossonero ha sorpreso, ma ormai è alle spalle. Il Milan è andato avanti con un nuovo corso fatto da persone che erano già presenti e che adesso sono maggiormente coinvolte nelle decisioni.

La leggenda milanista finora non ha rilasciato alcuna dichiarazione e sarà interessante sapere la sua versione dei fatti. Il Diavolo va avanti, però è facile immaginare che l’ex direttore tecnico si toglierà qualche sassolino dalle scarpe. Lo ha fatto dopo la vittoria dello Scudetto, quindi figuriamoci stavolta…

Paolo Maldini torna come dirigente? Due possibilità interessanti

Conclusa l’esperienza al Milan, adesso bisognerà vedere anche se a Maldini interesserà lavorare in altre realtà calcistiche. Ha spesso detto che al massimo avrebbe lavorato per il Diavolo o per la Nazionale, però le cose possono anche cambiare.

A proposito di Nazionale, ora all’Italia serve un nuovo capo-delegazione. La scomparsa di Gianluca Vialli ha lasciato un vuoto enorme e il commissario tecnico Roberto Mancini, così come la FIGC, spera di colmarlo con una figura carismatica e con un grande passato con la maglia azzurra. Verrà scelto entro fine luglio.

Il Corriere dello Sport rivela che Maldini fa parte della lista dei nomi in corsa assieme a Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon e Gabriele Oriali. Le consultazioni sono state avviate e verranno portate avanti nei prossimi giorni.

Il quotidiano sportivo italiano aggiunge che per Paolo si è aperto anche uno spiraglio per approdare al Paris Saint Germain. L’ambizione lo spinge verso un ruolo operativo nel club francese, però si trasferirà a Parigi solamente se il presidente Nasser Al Khelaifi deciderà di separarsi da Luis Campos, l’attuale capo dell’area tecnica.

Maldini al PSG avrebbe certamente maggiori risorse rispetto a quelle avute al Milan, costretto a stare molto attento al bilancio. In attesa di capire se ci saranno sviluppi concreti su questa pista, la FIGC ha già nei propri piani lui come preferito per il ruolo di capo-delegazione. Non c’è stato ancora un contatto diretto, però potrebbe avvenire a breve.

Per quanto riguarda Chiellini, sicuramente fino a ottobre sarà un calciatore dei Los Angeles FC. Invece, Buffon ha concluso l’ultima stagione con il Parma in Serie B e nonostante un altro anno di contratto potrebbe decidere per il ritiro.