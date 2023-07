Reijnders-Milan, l’annuncio: “Visite mediche fissate”

Reijnders presto diventerà un nuovo giocatore del Milan: arrivano conferme sull’accordo pressoché raggiunto con l’AZ Alkmaar.

Il Milan è a un passo dal chiudere un altro colpo di mercato: Tijjani Reijnders. Il pressing degli ultimi giorni sembra aver prodotto i risultati sperati dal club rossonero e dallo stesso calciatore, che vuole fortemente trasferirsi in Italia.

Il giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport scrive che ormai ci siamo. Decisiva la volontà di Reijnders, che ha rinunciato a circa 3 milioni di euro che l’AZ Alkmaar avrebbe dovuto versargli. Visite mediche programmate per l’inizio della prossima settimana.

Calciomercato Milan, colpo Reijnders: i costi dell’affare

Il centrocampista olandese siglerà un contratto fino a giugno 2027 che prevede uno stipendio da 1,6 milioni di euro netti annui più bonus. Previsto anche un premio alla firma. All’AZ Alkmaar dovrebbero andare 19/20 milioni più bonus. I due club stanno sistemando gli ultimi dettagli e lo scambio dei documenti. Ormai è fatta.

Stefano Pioli avrà finalmente il centrocampista tanto desiderato. La trattativa è durata più del previsto, però alla fine è giunta la fumata bianca. Il Milan ha mantenuto la calma, nonostante l’AZ Alkmaar continuasse a chiedere 25 milioni fissi. Il club olandese ha leggermente abbassato le proprie pretese economiche e ha dato l’ok alla cessione.

Reijnders voleva solo il Milan, la sua società di appartenenza ha dovuto arrendersi. Comunque nel bilancio dell’AZ Alkmaar verrà registrata una grande plusvalenza, dato che il giocatore era stato preso a 0 nell’estate 2017. Non si può lamentare affatto della cifra che verserà il Diavolo.

Il 24enne di Zwolle è reduce da una grande stagione: 7 gol e 12 assist in 54 presenze totali. È un centrocampista dotato tecnicamente e al quale piace inserirsi in fase offensiva. Sa rendersi pericoloso sia con i tiri dalla media distanza che con degli inserimenti in area avversaria.

Può giocare sia in un centrocampo a due che in un centrocampo a tre. Sembra avere delle caratteristiche ideali per il calcio di Pioli. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate, anche il Barcellona si era interessato all’olandese. E non mancavano le richieste di alcune società della Premier League. Il Milan è sempre stato la sua prima scelta e alla fine è stato accontentato. Presto lo vedremo con la maglia rossonera addosso e partirà con la squadra per la tournée negli Stati Uniti.