Milan, mollato l’attaccante: ci pensano Inter e Roma

Matteo Moretto riporta novità importanti per quanto riguarda il mercato del Milan in attacco. Il club rossonero ha mollato l’obiettivo

Il mercato del Milan procede a grandi passi. Dopo l’arrivo di Christian Pulisic a Milanello, sarà presto il turno di Tijjani Reijnders, il centrocampista olandese dell’AZ Alkmaar. Come vi abbiamo raccontato, l’accordo è stato trovato tra le parti, e il giocatore è atteso in Italia già nelle prossime ore. L’intenzione del Milan è sicuramente quella di acquistare un altro centrocampista, ma al momento grande attenzione è riservata all’attacco da parte di Giorgio Furlani.

Serve trovare un nuovo centravanti con urgenza, dato che Stefano Pioli può al momento contare sul solo Olivier Giroud come elemento di valore. Divock Origi, lo sappiamo, ha deluso enormemente, come anche Ante Rebic. I due sono dunque sul mercato. Il Milan ha già iniziato la sua ricerca, e i nomi più graditi per l’attacco sono stati essenzialmente tre: Alvaro Morata, Gianluca Scamacca e Mehdi Taremi.

Tre profili comunque non semplici da raggiungere. Sino qualche giorno fa era il nome dello spagnolo quello in pole, ma nelle ultime ore le cose sono nettamente cambiate. A darne conferma è Matteo Moretto, che fa una precisazione importante.

Milan, nessun passo avanti: l’obiettivo è un altro

Matteo Moretto fa un focus sulla situazione di Alvaro Morata all’Atletico Madrid. L’ex Juventus è chiaramente in uscita dal club spagnolo, non completamente in sintonia con Diego Pablo Simeone. Il Milan, come accennato, sembrava il club più interessato ma la situazione si è capovolta di recente. Difatti, come riporta l’autorevole giornalista, i rossoneri hanno mollato la pista conducente al 30enne. Nessun passo avanti: il Milan ha scelto di non avanzare.

Morata ha ancora comunque sul tavolo una ricca offerta dall’Arabia Saudita, anche se tutto fa pensare che la destinazione continua a non essere gradita nonostante la grande mole di soldi. Per quanto riguarda gli altri club interessati a lui, sono tutti italiani. Roma, Inter e Juventus. I giallorossi sono adesso quelli più intenzionati a fare sul serio, e non a caso avranno a breve un ulteriore contatto con l’Atletico Madrid. Quanto alla Juve, solo un semplice sondaggio per Morata.

E’ invece in fase di riflessione l’Inter, che sta valutando se provare l’affondo sullo spagnolo o cambiare obiettivo. L’Atletico Madrid, puntualizza infine Moretto, chiede circa 20 milioni di euro per la cessione di Alvaro. Quanto al Milan, molto fa pensare che si andrà forte su Mehdi Tarermi, provando a chiudere quanto prima la trattativa col Porto.