Dal Valencia al Milan: il difensore ha stregato Moncada

Il capo dell’area scouting del club rossonero è rimasto impressionato dal prospetto al Mondiale Under 20: valutazioni in corso

Il mercato del Milan si muove a 360 gradi e senza sosta. Il club rossonero ha davvero tanti obiettivi sul proprio taccuino e, allo stesso tempo, tante caselle da riempire per completare la rosa da mettere a disposizione di mister Stefano Pioli.

Il Diavolo ha già portato a termine qualche operazione importante andando a prelevare dal Chelsea sia Ruben Loftus-Cheek che Christian Pulisic. Per rinforzare la media è in dirittura d’arrivo anche il centrocampista Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar, con il ds del club olandese che ha confermato lo stato avanzato della trattativa. Non è di certo finita qui perché il Diavolo ha ancora in mente di prendere un esterno d’attacco di livello, possibilmente mancino.

A quel punto la dirigenza rossonera si concentrerà sull’attaccante che possa alternarsi con Olivier Giroud, visto che Divock Origi è in uscita, e anche sul vice Theo Hernandez a sinistra qualora dovesse partire Fodé Ballo-Tourè, che piace in Francia. La difesa è il reparto più solido e sul quale non serve intervenire in questo momento, eppure c’è un profilo di centrale difensivo che piace e non poco.

Facundo Gonzalez possibile a una condizione

Qualche settimana fa si è giocato il Mondiale Under 20, che ha visto grande protagonista l’Italia, la quale però è caduta in finale contro l’Uruguay. Proprio dalla selezione uruguagia è stato individuato un elemento molto interessante, che piace tantissimo a Geoffrey Moncada.

Il capo dell’area scouting, stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb, è stato letteralmente stregato Facundo Gonzalez, classe 2003 di proprietà del Valencia, che è è stato premiato anche come miglior difensore della competizione. Moncada lo ha seguito da vicina in occasione della Mondiale Under 20 ed è rimasto particolarmente impressionante dalle sue qualità. Attenzione però, perché su di lui però non c’è solo il Milan.

Sempre secondo quanto riferito dal portale di mercato, ci sono infatti altri tre club italiani sulle sue tracce e sono il Monza, il Genoa e la Sampdoria. In effetti il Milan potrebbe essere un salto troppo lungo per il ventenne, ma comunque i rossoneri monitorano il suo nome. Al momento però il roster dei centrali difensivi di Pioli è al completo e il Diavolo ci penserebbe solo con un’eventuale partenza di Matteo Gabbia.