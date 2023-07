Milan negli USA, il programma completo: i convocati, date e orari delle partite e dove vederle

Il Milan a breve partirà per la seconda fase della preparazione estiva, tornando ad affrontare una tournée negli USA dopo qualche anno.

Tra le tante situazioni sportive che il Covid ha bloccato in maniera secca e brutale spunta anche l’organizzazione delle cosiddette tournée estive. Una consuetudine per molti club quella di viaggiare oltreoceano e partecipare ad allenamenti ed amichevoli in paesi piuttosto lontani, per fini di immagine, ricavi e marketing.

Da questa estate il Milan tornerà a farlo. Infatti i rossoneri sono stati invitati negli USA dall’organizzazione del Soccer Champions Tour 2023, un torneo che si disputerà tra fine luglio e inizio agosto. Tra le partecipanti anche Arsenal, Barcellona, Juventus, Manchester United e Real Madrid.

Il torneo itinerante si svolgerà in varie località degli Stati Uniti e sarà sicuramente importante per lo sviluppo del brand Milan. Inoltre la partecipazione è stata fortemente voluta dalla proprietà RedBird Capital, fondo proprio made in USA, che potrà così mettere in mostra la propria creatura europea in situazioni casalinghe.

Milan, le date e gli orari del Soccer Champions Tour

Dunque nella settimana che verrà incomincerà questa seconda fase di preparazione estiva del Milan, che a breve si trasferirà nel continente nord-americano per questa tournée molto attesa a livello di visibilità.

La partenza della squadra di Pioli è prevista da Milano per giovedì 20 luglio. Direzione California, dove i rossoneri disputeranno le prime due amichevoli del Soccer Champions Tour.

La prima sfida è programmata il 24 luglio tra Milan e Real Madrid a Pasadena (lo stadio del mitico Italia-Brasile del 1994) alle ore 4 italiane. Seguirà il 28 luglio il derby tutto italiano Juventus-Milan a Carson, sempre nella zona di Los Angeles. In questo caso alle ore 4:30 in Italia. Infine l’ultimo test match americano si disputerà il 2 agosto tra Milan e Barcellona, alle ore 5 nostrane nella splendida cornice di Las Vegas.

Subito dopo l’ultima amichevole, Pioli e compagnia rientreranno in Italia per proseguire la preparazione in vista dell’inizio della stagione. Presumibilmente intorno al 3 agosto il Milan ritornerà in campo per la ripresa degli allenamenti. L’8 agosto è prevista invece la sfida con il Monza valida per il Trofeo Berlusconi.

I possibili convocati di Pioli per la tournée USA

Dalla prossima settimana Stefano Pioli avrà tutta la rosa a sua disposizione e dunque potrà convocare tutti i calciatori a proprio piacimento per la tournée negli Stati Uniti. A questi dovrebbe unirsi anche Tijjani Reijnders, che arriverà a Milano martedì per visite mediche e firma e sarà dunque pronto a unirsi ai compagni per l’avventura americana.

Chi non partirà per gli USA è sicuramente Ismael Bennacer, alle prese con il lungo recupero dall’infortunio al ginocchio. Così come coloro che sono attualmente considerati esuberi e sul mercato, come i vari Vasquez, Jungdal, Caldara, Gabbia, Ballo-Touré, Colombo, Nasti e Lazetic, tutti in procinto di trasferirsi altrove.

Ecco la possibile lista dei convocati Milan:

PORTIERI: Maignan, Mirante, Sportiello.

DIFENSORI: Calabria, Kalulu, Kjaer, Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Bozzolan.

CENTROCAMPISTI: Adli, Krunic, Loftus-Cheek, Pobega, Pulisic, Reijnders, Saelemaekers, Eletu.

ATTACCANTI: Giroud, Leao, Messias, Origi, Romero, Rebic, Traoré.

Dove vedere in TV e streaming le amichevoli del Milan

Da qualche giorno l’emittente DAZN ha annunciato di aver acquisito i diritti esclusivi per la messa in onda in diretta delle amichevoli del Milan nel Soccer Champions Tour.

Le gare contro Real, Juventus e Barcellona saranno dunque visibili in TV in diretta sul canale a pagamento di DAZN. Idem per quanto riguarda lo streaming: tutte e tre le sfide amichevoli potranno essere seguite su tablet e dispositivi mobili sempre collegandosi all’emittente on-line.

I precedenti del Milan nelle amichevoli USA

Il Milan ha partecipato in passato con grande continuità all’International Champions Cup, ovvero l’evento estivo itinerante che si è svolto dal 2013 al 2019, interrotto poi proprio per la pandemia Covid.

I rossoneri hanno già affrontato negli USA nel 2018 il Barcellona, battendolo 1-0 in amichevole grazie ad una rete di André Silva. Il match si disputò a Santa Clara, in California.

Contro il Real Madrid andò in scena un’amichevole valida per l’ICC, ma che si giocò nella zona orientale, a Shanghai. La sfida datata 2015 si protrasse ai calci di rigore, con vittoria degli spagnoli per 10-9.

Nessuna amichevole in terre esotiche tra Milan e Juventus in precedenza. Solo un ricordo spiacevole per i rossoneri: la finale di Supercoppa Italiana 2003 nel New Jersey, vinta ai rigori dalla formazione bianconera.