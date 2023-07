Calciomercato Milan, l’esterno si allontana: vuole la Premier

Un esterno che piace molto al Milan sembra intenzionato a trasferirsi in Premier League: i rossoneri dovranno scordarselo?

Tra i rimanenti obiettivi di mercato del Milan c’è l’ingaggio di una nuova ala destra offensiva. Anche se Christian Pulisic può giocare in quella posizione, l’idea è quella di prendere un altro rinforzo.

Ovviamente, il club rossonero venderà Junior Messias e potrebbe valutare anche offerte eventuali per Alexis Saelemaekers. Stefano Pioli vuole un deciso upgrade in quella fascia e la dirigenza sta lavorando in tale direzione. Da settimane c’è una trattativa aperta per Samuel Chukwueze, che il Villarreal continua a valutare 35 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza a giugno 2024.

Il Diavolo non vorrebbe andare oltre i 25 milioni, bonus compresi. C’è l’accordo con il nigeriano, però permane distanza con il Submarino Amarillo. Sempre della squadra spagnola piace anche un altro esterno: Arnaut Danjuma, altro per il quale c’è una negoziazione in corso.

Calciomercato Milan, l’esterno vuole andare in Inghilterra

Ovviamente, il Milan sta valutando anche delle alternative a Chukwueze. Tra i nomi accostati c’è quello di Jeremy Doku, 21enne belga di origini ghanesi che milita nel Rennes. Piaceva già quando militava nell’Anderlecht, poi nel 2020 il club francese ha investito 20 milioni e se lo è assicurato.

Finora con il Rennes ha totalizzato 11 gol e 10 assist in 90 presenze. Ci si aspettava qualcosa di più, ma è ancora giovane e i margini di crescita non mancano. Nella scorsa annata 7 reti e 4 assist in 35 match, ha fatto dei passi avanti e ora sta valutando le varie opzioni per il suo futuro.

Stando a quanto riferito da CaughtOffside.com, la preferenza di Doku è la Premier League. È finito nel mirino del Liverpool, ad esempio, ma i Reds ora hanno altre priorità e hanno lasciato il belga in standby. È l’Aston Villa il club maggiormente interessato. I Villans ci hanno provato anche per Moussa Diaby del Bayer Leverkusen, però sul francese c’è il forte pressing dei sauditi dell’Al Nassr.

Oltre al Milan, anche il Napoli è interessato a Doku. Il Rennes vuole circa 40 milioni per lasciar partire il suo gioiello. Difficile che il Diavolo decida di investire tale cifra. Finora non ha presentato offerte per l’ex Anderlecht, nonostante i rumors su un interessamento reale che sono trapelati. Le idee sono altre, anche se il belga ha caratteristiche che potrebbero fare comodo.