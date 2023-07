Milan, Pulisic esaltato dalla seconda maglia: “Simbolo dei grandi successi”

Pulisic ha speso belle parole dopo la presentazione ufficiale della maglia da trasferta del Milan per la nuova stagione.

L’arrivo di Christian Pulisic in rossonero ha generato tanto entusiasmo. Anche se le ultime stagioni al Chelsea non sono state molto esaltanti, l’esterno offensivo americano gode di una grande considerazione. Al Borussia Dortmund sembrava destinato a diventare un top player e al Milan ci si aspettano grandi cose da lui.

Pulisic è costato poco più di 20 milioni di euro, bonus inclusi. Ha firmato un contratto fino a giugno 2027 con opzione per un altro anno. Guadagnerà 4 milioni netti a stagione. Si tratta di un jolly offensivo molto prezioso per Stefano Pioli. Può giocare esterno destro o sinistro, ma anche trequartista.

Negli Stati Uniti è una star e il suo ingaggio avrà risvolti importanti anche a livello commerciale. Ad esempio, in queste ore è emerso che sta avendo molto successo la vendita delle maglie rossonere negli USA, in particolare quelle con scritto “Pulisic 11” sulla schiena.

Pulisic, il commento sulla seconda maglia del Milan

Un dubbio sul calciatore riguarda la tenuta fisica, dato che in questi anni ha avuto un po’ di infortuni. Ma sulle sue qualità tecniche non ci sono dubbi e i tifosi sperano proprio che il Milan abbia messo a segno un grandissimo colpo.

In queste ore il club ha presentato ufficialmente la nuova maglia da trasferta per la stagione 2023/2024. Anche Pulisic l’ha indossata per le foto e ha poi utilizzato delle belle parole: “Sono entusiasta di essere entrato a far parte di un club storico e iconico come il Milan. Sono anche molto felice che saremo in tournée negli Stati Uniti per la pre-season, dove potrò indossare il nuovo fantastico kit. I tifosi lo adoreranno, sta benissimo in campo e sugli spalti“.

L’ex Chelsea è entusiasta della nuova divisa e anche di essere a Milano in questa fase della sua carriera: “L’AC Milan è un club di incredibile successo e l’iconico kit bianco è diventato un simbolo di quei successi nel corso degli anni. Come giocatori, sentiamo un’ulteriore ondata di fiducia sapendo che portiamo con noi l’eredità del ricco patrimonio dell’AC Milan“.

Il capitano della nazionale statunitense sa cosa rappresenta il club rossonero nel mondo e nella storia del calcio. Non lo ha scelto per caso. Certamente spera di contribuire a scrivere nuove pagine storiche.