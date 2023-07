Milan, trattative per Chukwueze e Musah: gli ultimi aggiornamenti

Matteo Moretto fornisce gli ultimi aggiornamenti sulle trattative del Milan per Samuel Chukwueze e Yunus Musah. Tutti i dettagli di seguito

Il Milan sta cercando di chiudere quanto prima i colpi prefissati per migliorare la rosa. Dopo l’arrivo di Tijjani Reijnders, Giorgio Furlani si è dedicato completamente alle trattative per Yunus Musah e Arnaut Danjuma, centrocampista ed esterno d’attacco. Come abbiamo potuto apprendere, il secondo, l’olandese ex Tottenham, è completamente sfumato. Come raccontato dalle fonti più autorevoli, Danjuma sarà un nuovo giocatore dell’Everton nella prossima stagione.

Gli inglesi hanno anticipato il Milan trovando l’accordo col Villareal per un prestito oneroso a 4 milioni di euro e diritto di riscatto. Dunque, Giorgio Furlani è tornato alla carica per Samuel Chukwueze, l’esterno destro da sempre obiettivo numero per il Milan e Pioli, ma bloccato dalle alte richieste del Villareal. Infatti, come risaputo, nonostante il contratto in scadenza tra un anno, è ferma a 35 milioni di euro la pretesa del Sottomarino Giallo.

Come detto, il Milan vuole riprovarci ad abbassare le pretese, e stavolta riuscirci. Contemporaneamente, l’AD rossonero lavora sodo al terzo colpo per il centrocampo, Yunus Musah. Da Matteo Moretto ci arrivano gli ultimi aggiornamenti sulle due trattative.

Milan, tutto sul centrocampista e l’esterno

Matteo Moretto ha spiegato innanzitutto che Danjuma ha scelto alla fine l’Everton perché sicuro di un ruolo da titolare, lo stesso che il Milan non avrebbe potuto garantirgli. L’olandese sta già svolgendo le visite mediche coi Toffeess, dopodiché arriverà l’ufficialità dell’acquisto. Quanto ai rossoneri, sono ore molto calde per Samuel Chukwueze. Moretto parla chiaro in merito: è il primo obiettivo e quello che più di tutti convince il club e l’allenatore. E’ riservato a lui l’ultimo slot da extracomunitario rimasto, e il Milan ci riproverà presto.

Il Milan è fermo all’offerta di 25 milioni di euro per il talento nigeriano, mentre il Villareal alla pretesa 35 milioni di euro. I rossoneri pare aspettino che le pretese del Sottomarino Giallo si abbassino intorno ai 30 milioni di euro o qualcosa in meno (Sportmediaset). Quanto a Musah, secondo Sportmediaset la distanza è minima, e se il Milan alzasse la sua offerta a 20 milioni di euro potrebbe chiudere in fretta l’affare. Una notizia discordante rispetto a quanto trapela in Spagna e da Matteo Moretto, secondo cui è di 25 milioni di euro la richiesta del Valencia per Musah, e quindi la distanza non così corta.

Sono comunque ore calde per il mercato del Milan, ma ad oggi appare difficile che o Musah o Chukwueze possano farcela in tempo ad unirsi al ritiro della squadra negli Stati Uniti. Si dovrà pazientare un pò nella chiusura delle trattative.