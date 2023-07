Reijnders, doppio rifiuto per il Milan: l’annuncio del giocatore

Reijnders è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: per vestire la maglia rossonera ha respinto altre offerte importanti.

Il Milan ha messo a segno il quinto colpo della sua campagna acquisti. Dopo l’arrivo del quartetto Sportiello-Loftus Cheek-Romero-Pulisic, è stato annunciato l’ingaggio di Tijjani Reijnders, che va a rinforzare il centrocampo di Stefano Pioli.

La trattativa con l’AZ Alkmaar è durata diverse settimane, però alla fine la fumata bianca è arrivata e ora i rossoneri si godono il nuovo innesto. Un investimento da circa 23 milioni di euro, bonus compresi. Il 24enne olandese è reduce da una grande stagione con 7 gol e 12 assist all’attivo, il suo obiettivo è quello di confermarsi ad alti livelli anche in Italia. Gli servirà un periodo adattamento, speriamo sia più breve possibile.

Calciomercato Milan, Reijnders poteva andare altrove: ha preferito i rossoneri

Reijnders voleva solo il Milan. L’AZ Alkmaar sperava di scatenare un’asta e non ci è riuscito. Comunque ha spuntato un ottimo prezzo il suo ex gioiello e metterà a bilancio una grande plusvalenza, dato che lo aveva ingaggiato a parametro zero. Un buon affare per tutti.

Intervistato da De Telegraaf, il centrocampista olandese ha confermato che sulle sue tracce c’era anche il Barcellona: “Ho capito subito che l’interesse del Milan era serio. Ho scelto il Milan perché, dopo aver parlato con Pioli, ho compreso precisamente come giocheremo in fase difensiva e in quella offensiva. Al Milan potrò agire nella mia posizione preferita. Al Barcellona sarebbe stato differente“.

Reijnders ha rivelato che l’inserimento di una società di Premier League ha rallentato la trattativa per il suo approdo in rossonero: “Speravo che la negoziazione procedesse liscia, ma c’è voluto del tempo. Anche perché un club di Premier League ha improvvisamente superato l’offerta del Milan, quindi l’AZ mi ha chiesto se quella fosse un’opzione per me. Ma io avevo scelto il Milan“.

La volontà del giocatore ha pesato in questa operazione di calciomercato. L’AZ Alkmaar alla fine ha dovuto assecondarla, evitando di continuare a chiedere 25 milioni per vendere il cartellino. Ha comunque ottenuto un’ottima cifra e non si può certamente lamentare.

Rifiutare il Barcellona non è da tutti e anche dire no alla Premier League, dove spesso anche le squadre medio-bassa classifica mettono sul tavolo contratti molto ricchi. Il Milan lo ha convinto della bontà del proprio progetto e lui ha firmato molto volentieri. Adesso sono tutti curiosi di vederlo all’opera.